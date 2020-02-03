Sındırgı'da tütün alımları başladı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kırsal kesimde sözleşmeli olarak üretilen tütünlerin alımlarına başlandı.

Üreticiler, üç firma tarafından alımların başlaması üzerine traktörlere yükledikleri tütünleri Kapalı Pazar Yeri'ne getiriyor.

Tütün ekspertizi Osman Uludağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede yaklaşık bin 200 ton tütün üretildiğini aktardı.

Rekoltede herhangi bir azalma olmadığını bildiren Uludağ, şunları kaydetti:

"Fiyatlar bu sene kademeli. Bu yıla kadar genelde başfiyat üzerinden alınıyordu ama bu sene randıman uygulanıyor. 24 lira başfiyat. 17,5 lira ila 24 lira arasında her türlü fiyat görülebilecek. Tütünün kalitesine göre sınıflandırma yapıldı. Tütünü bozuk olan üretici düşük fiyata, tütünü iyi olan üretici ise iyi fiyata satıyor. Bu sene şirketler, toz firelerini kaldırmak elek kurdu. Alımların hem üreticimiz hem de bizim için hayırlı olmasını diliyoruz."

Uludağ, gelecek yıllarda rekoltenin yüzde 10-15 azalacağını tahmin ettiklerini sözlerine ekledi.

35 yıldır tütün işinde çalıştığını ifade eden Mehmet Çekmez ise Sındırgı'da yaklaşık bin kişinin tütün ekimiyle uğraştığını belirtti.

Fiyatların bu yıl hava şartlarından dolayı pek iyi olmadığını anlatan Çekmez, "Tütünün kırım döneminde yağmurların yağması tütünün kalitesini düşürdüğü için fiyatları olumsuz etkiledi. Fiyatların bu şekilde olmasında üreticilerimiz kadar alan firmalarda rahatsız." ifadelerini kullandı.

Tütünlerini teslim eden üreticilerin 10 gün içinde ücretlerini alacağı öğrenildi.