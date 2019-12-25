Sındırgı'dan Güreş Milli Takımına - Son Dakika
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Sındırgı'dan Güreş Milli Takımına

6 saat önce

Sındırgı Belediyesi Güreş Kulübü sporcusu Burak Korkmaz Milli takım kampına gitmeye hak kazandı.

Sındırgı'dan Güreş Milli Takımına, System.String[]

Sındırgı Belediyesi Güreş Kulübü sporcusu Burak Korkmaz Milli takım kampına gitmeye hak kazandı.


Kırkpınar'da ünlü pehlivanları ile bilinen Balıkesir' in Sındırgı ilçesinde yeni pehlivanlar yetişmeye devam ediyor. Katıldıkları her müsabakada Sındırgı'yı en güzel şekilde temsil eden güreş takımının başarılı sporcuları artık sadece Sındırgı'yı değil uluslararası platformda Türkiye'yi temsil edecek.


Sındırgı Belediyesi Güreş Kulübü Balıkesir İl şampiyonasında ve Marmara bölge de kendi kategorilerinde birinci olan iki güreşçi ile Büyükler Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası'nda kol bağladı. 130 kg Türkiye 5. olan Burak Bozkurt milli takım kampına katılmaya hak kazanırken, 77 kg da Hamza Altıntaş çeyrek finale kadar yükselerek Sındırgı'yı en iyi şekilde temsil etti. Ankara Keçiören Taha Akgül Spor salonunda gerçekleştirilen ve 3 gün süren müsabakalarda Türkiye geneli 4 bölgeden 32 sporcu mücadele etti. 130 kg da Burak Bozkurt milli takım kampında eğitimlere katılacak, uluslararası platformda Türkiye'yi temsil edecek. - BALIKESİR

Sındırgı, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 05:44 Kaynak: İHA
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