Sındırgı'dan İdlib'e yardım tırı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Sındırgı'dan İdlib'e yardım tırı - Son Dakika

Sındırgı'dan İdlib'e yardım tırı

7 saat önce

Sındırgı Belediyesi organizasyonunda, İHH, STK'lar, siyasi partiler ve derneklerin katılımı ile Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan yardım çadırında toplanan yardım malzemelerini taşıyan tır, İdlib'e doğru yola çıktı.

Sındırgı'dan İdlib'e yardım tırı, System.String[]

Sındırgı Belediyesi organizasyonunda, İHH, STK'lar, siyasi partiler ve derneklerin katılımı ile Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan yardım çadırında toplanan yardım malzemelerini taşıyan tır, İdlib'e doğru yola çıktı.


Sındırgı genelinde tüm vatandaşların seferber olduğu yarım kampanyasında toplanan yardım malzemelerini taşıyan tır, dualar eşliğinde Sındırgı Cumhuriyet Meydanı'ndan uğurlandı. Yardımların toplanmasında ve tıra yüklenmesinde Sındırgı belediye personeli başta olmak üzere gencinden yaşlısına gönüllü vatandaşlar seferber oldu. Engellerine aldırmadan tırın yüklenmesine yardımcı olan vatandaşlardan okullarında yardım toplayarak çadıra getiren öğrencilere kadar herkes Sındırgı'nın yardımseverliğini gözler önüne serdi.


Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş yaptığı açıklamada, "Bu ortamda hayırda yarışmak lazım, şerde ise hiç yanına yaklaşmamak lazım. Sındırgı ise yıllar boyunca bunu yaptı. Bizler de elimizden geldiğince nerede bir mazlum varsa nerede bir gözyaşı varsa, onu dindirmek için elimizden ne geliyorsa onu yapmaya çalıştık. Çünkü doğudaki bir Müslümanın ayağına diken batsa, batıdaki ancak onun acısını hissederse Müslümanız. Destek olan STK'lara, bütün vatandaşlarımıza, siyasi parti temsilcilerine teşekkür ediyorum. Yardımlarınızı Allah kabul etsin. Oradaki bir kardeşimizin mutluluğuna vesile olabiliyorsak ne mutlu bizlere" dedi.


Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törene Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'ın yanı sıra, İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün, İHH Balıkesir İl Başkanı Fatih Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Çakır, siyasi parti temsilcileri, STK başkanları ve üyeleri katıldı. - BALIKESİR

Cumhuriyet Meydanı, Sındırgı, İdlib, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 04:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Baba yadigarı 1996 model Kartal'ı 4x4 cipe çevirdi
"Cumhurbaşkanı kim olsun?" anketi! Erdoğan ile İmamoğlu arasındaki fark 11 puan "Erdoğan'dan sonra AK Parti'nin başına kim geçmeli?" anketi yapıldı, işte sonuç Damızlık boğalara verilen ilacı kullanan adam, 3 gün ağrılar içinde kıvranınca acilen cinsel organ ameliyatına alındı

Son Dakika Haberleri
23:48 Balıkesir'de otomobil direğe çarptı: 2 yaralı - Son Dakika Haber
23:45 Ekvador'a bağlı Galapagos Adaları'ndaki Cumbre Yanardağı yeniden faaliyete geçti! - Son Dakika Haber
23:45 Evo Morales: "Halkı silahlı milisler gibi örgütlemeliyiz" - Son Dakika Haber
23:40 Düşerek yaralanan öğretmen yolun açılmasıyla hastaneye kaldırıldı - Son Dakika Haber
23:37 Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika Haber
22:41 Ceket hayat kurtardı! Ölümden dönen şahıs kendine gelemedi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2020 23:53:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sındırgı'dan İdlib'e yardım tırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]