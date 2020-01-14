Sındırgı'dan İdlib'e yardım tırı gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sındırgı'dan İdlib'e yardım tırı gönderildi - Son Dakika

Sındırgı'dan İdlib'e yardım tırı gönderildi

11 dakika önce

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde belediye ve hayırseverlerin destekleriyle temin edilen insani yardım malzemelerinin yüklendiği tır, Suriye'nin İdlib kentindeki savaş mağdurlarına ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Sındırgı'dan İdlib'e yardım tırı gönderildi, System.String[]

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde belediye ve hayırseverlerin destekleriyle temin edilen insani yardım malzemelerinin yüklendiği tır, Suriye'nin İdlib kentindeki savaş mağdurlarına ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Gıda ve giysi malzemelerinin bulunduğu tır, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören ile dualarla İdlib'e gönderildi.

Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, törende yaptığı konuşmada, destek veren herkese teşekkür etti.

Yavaş, tüm mazlumların yanında olmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirterek, "Doğu'daki bir Müslümanın ayağına diken batsa, Batıdaki ancak onun acısını hissederse Müslümanız. Destek olan STK'lara, bütün vatandaşlarımıza, siyasi parti temsilcilerine teşekkür ediyorum. Allah yardımlarınızı kabul etsin. Oradaki bir kardeşimizin mutluluğuna vesile olabiliyorsak ne mutlu bizlere." dedi.

Törene, İHH Balıkesir İl Başkanı Fatih Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Çakır, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Balıkesir, Sındırgı, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 08:22 Kaynak: AA
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