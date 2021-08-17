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Sındırgı'dan Karadeniz'e yardım eli - Son Dakika

Sındırgı'dan Karadeniz'e yardım eli

17.08.2021 19:48
Sındırgı'dan Karadeniz'e yardım eli, System.String[]

Geçtiğimiz günlerde Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşlara yardım için Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde vatandaşlar birlik olup, yardım topladı.

Geçtiğimiz günlerde Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşlara yardım için Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde vatandaşlar birlik olup, yardım topladı.

Bir buçuk gün gibi kısa bir süre içerisinde Balıkesir Valiliği ve AFAD öncülüğünde ilçe kaymakamlığı Sındırgı Belediyesi ve Sivil Toplum Kuruluşları işbirliği ile hayırsever vatandaşlardan gıda, temizlik ürünleri, kıyafet ve battaniye gibi ürünlerin yer aldığı 1 Tır yardım toplandı.

Cumhuriyet Meydanında kurulan çadırda toplanan yardımlar, sınıflarına göre ayrılıp paletlenerek, tutanak ile teslim edilmek üzere dualar eşliğinde ilçeden uğurlandı. Kendi yetiştirdikleri ürünlerden hazır ürünlere kadar bir çok yardım paketi hayırsever vatandaşlar tarafından sel bölgesine gönderilmek üzere teslim edildi. Geçtiğimiz günlerde yaşanan Orman yangınlarında da yangın bölgesine acil ihtiyaçlardan oluşan yardım konvoyu ve iş makinesi de ilçeden uğurlanmıştı.

Sındırgı'nın her zaman farklı olduğunu belirten Kızılay Sındırgı şubesi başkanı Talat Karakaya " Sındırgı bir kez daha Sındırgılılığını gösterdi. Kaymakamlık, belediye ve sivil toplum kuruluşları olarak sel bölgesine yine bir tır gönderiyoruz. Birkaç gün öncesinde orman yangın bölgelerine gönderdik. Gerçekten Sındırgı halkı duyarlılığını bir kez daha gösterdi. "dedi.

Sındırgı'nın her zaman bir ve beraber olduğunu, yardımlaşmada örnek olduğunu belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş " Ülkemiz çok farklı zamanlarda farklı sıkıntılara maruz kaldı son günlerde. Ülkemize geçmiş olsun ve can kayıplarımızda var mevlam mekanlarını cennet eylesin inşallah yaralananlara da acil şifalar diliyorum. Sel felaketleri de aynı şekilde ülkemiz içinde problemleri beraberinde getirdi ama olsun Millet olarak Sındırgı olarak bizler her daim birbirimize destek veren zor zamanlarında ki birbirimize kenetlene bilen muhteşem bir milletiniz. Özellikle Sındırgı olarak da doğal şehir olarak da ben halkımla gurur duyuyorum. Afat koordinatörlüğünde sel felaketi olan yere göndermeye çalışıyoruz. Sındırgıda ki hayırsever vatandaşlarımıza sonsuz şükranlarımı arz ediyorum. Allah binlerce kez razı olsun. Rabbim bu felaketleri ülkemize göstermesin. Toplum olarak da alacağımız dersler varsa özellikle sel felaketinden veya birbirimize olan sadakatimiz ülkemize hainlik yapmayacak insanlar gurubu olarak ta doğru insanları yetiştirmek için güzel şeyler yapmak durumundayız. Sele maruz kaldığımızda da dere ıslahları derelerde yapılan bütün sıkıntıları bir daha gözden geçirmek gerektiğini düşünüyorum. Rabbim memleketimizi her türlü gökten ve yerden gelecek afetlerden uzak eylesin. Toplumumuzun da birbirine olan bağlılığını daim eylesin temellisiyle bütün hayırsever kardeşlerimize Sındırgılı hemşerilerimize şükranlarımı arz ediyorum. Afata, Valiliğimize Kaymakamlığımıza STK' lara bize destek veren bütün yardım kuruluşlarına sonsuz şükranlar sunuyorum. " dedi.

Kısa bir süre içerisinde güzel bir yardım çalışması yürütüldüğünü belirten Kaymakam Zafer Oktay " Karadeniz bölgesinde selden zarar gören vatandaşlarımıza yönelik olarak Sındırgı ilçemizde başlatmış olduğumuz, kaymakamlığımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve ilçe belediye başkanlığımızla birlikte güzel bir yardım kampanyası devam ettirdik. Bir buçuk gün gibi kısa bir sürede vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın katkıları ile inşallah bu malzemelerimizi afet bölgesine ulaştırmış olacağız. Ben Sındırgı ilçemize duyarlılıklarından ötürü çok teşekkür ediyorum. Afet bölgesindeki vatandaşlarımızın da inşallah normal yaşamlarına kısa sürede dönmelerini temenni ediyorum" dedi.

Sındırgı ilçesinden toplanan yardımlar sel bölgesine götürülmek üzere Sındırgı Belediyesine ait kamyon ve tutanakta ilçe kaymakamı Zafer Oktay ve belediye başkanı Ekrem Yavaş'ın imzası ile Balıkesir AFAD Koordinasyon merkezine teslim edildi. - BALIKESİR

Sındırgı'dan Karadeniz'e yardım eli
Sındırgı'dan Karadeniz'e yardım eli
Sındırgı'dan Karadeniz'e yardım eli
Sındırgı'dan Karadeniz'e yardım eli
Sındırgı'dan Karadeniz'e yardım eli
Sındırgı'dan Karadeniz'e yardım eli
Sındırgı'dan Karadeniz'e yardım eli

Balıkesir, Karadeniz, Sındırgı, Sel, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Sındırgı'dan Karadeniz'e yardım eli - Son Dakika


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