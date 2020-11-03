Sındırgı depremde zarar gören İzmir'in yanında - Son Dakika

Sındırgı depremde zarar gören İzmir'in yanında

03.11.2020 17:51
Sındırgı depremde zarar gören İzmir'in yanında, System.String[]

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi depremde zarar gören İzmir için 4 kamyon gıda, su, temizlik malzemesi toplayarak Kızılay aracılığı ile gönderdi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi depremde zarar gören İzmir için 4 kamyon gıda, su, temizlik malzemesi toplayarak Kızılay aracılığı ile gönderdi.

Merkezi Seferihisar açıkları olan 6.6 şiddetindeki depremden en çok etkilenen İzmir için Sındırgılı vatandaşlar seferber oldu. Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'ın çağrısına cevap veren vatandaşlar depremde zarar gören vatandaşlar için 4 kamyon su, gıda ve temizlik malzemesini Kızılay aracılıyla İzmir'e gönderildi. Araçların İzmir'e sevki öncesi bir konuşma yapan Başkan Ekrem Yavaş, "Cuma günü ülkemizi sarsan İzmir depremi hepimizi derinden etkiledi. Bizlerde Balıkesir olarak, Sındırgı olarak her zamana deprem ve bu gibi doğal afetlerde duyarlı olan bir millete sahibiz elhamdülillah. Bizler Sındırgımızdan Seferihisar kaynaklı olan bu depreme İzmir'de ki irtibatlarımızla birlikte ihtiyaç hissettikleri, özellikle su, hijyen malzemeleri, temizlik malzemeleri ve buradaki STK'larında işbirliğiyle buraya malzeme yüklemek için, Şu anda araçlarımızı yükledik ve biraz sonra yola çıkacağız. Yani İzmirli kardeşlerimizin yanında olma hissiyatı bizi mutlu ediyor. Sabahleyin de özellikle Elif bebeğin 65 saat sonra hayata tutunmuş olması, bu işlerle ilgili daha gayretli olduğunu gösterdi. Hakikaten heyecanımız yüksek. ve İzmir'deki kardeşlerimizin yanına şu anda çıkmak üzereyiz. Burada hem Kızılay hem İHH hem Sındırgı Belediyesi ve vatandaşlarımızın katkıları çok büyük. Rabbim bir daha böyle sıkıntılı durumları yaşatmasın inşallah. Balıkesir Büyükşehir Belediyemizde zaten ilk andan itibaren hem aşevi olarak hem de kurtarma ekipleri olarak orada olayın içerisinde. Bizlerde onların yanında olduğumuzu göstermek açısından yola çıkıyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bir daha böyle sıkıntılı durumları, doğal afetleri ülkemizin başından, bütün dünyadan uzak eğlesin inşallah. Kısa sürede organize ettiğimiz yardım çalışmasına destek olan Sındırgı halkına teşekkür ederiz" dedi. - BALIKESİR

Sındırgı depremde zarar gören İzmir'in yanında
Sındırgı depremde zarar gören İzmir'in yanında
Sındırgı depremde zarar gören İzmir'in yanında
Sındırgı depremde zarar gören İzmir'in yanında
Sındırgı depremde zarar gören İzmir'in yanında
Sındırgı depremde zarar gören İzmir'in yanında

Balıkesir, Sındırgı, Kızılay, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sındırgı depremde zarar gören İzmir'in yanında - Son Dakika


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