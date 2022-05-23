Sındırgı Dünya Atlı Okçuluk Şampiyonasına ev sahipliği yaptı

20 – 22 Mayıs tarihlerinde Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde düzenlenen Akıncı Toyu 2022 Uluslararası Atlı Okçuluk Yarışması 35 ülkeden sporcuların katılımıyla film sahnelerini aratmayan bir atmosfere imza attı.

Dünya Etnospor Konfedarasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi destekleri Balıkesir Akıcılar Atlı Spor Okçuluk Spor Kulübü ve Sındırgı Belediyesi işbirliği ile organize edilen Sındırgı "Akıncı Toyu 2022 Uluslararası Atlı Okçuluk Yarışması" yapımı tamamlanan Sındırgı Geleneksel Türk Sporları merkezinde gerçekleştirildi.

Kale parkuru atışlarıyla başlayan yarışmalar, akıncı parkuru, kabak ve kore parkuru ile devam etti. 3 gün boyunca farklı parkurlarda gerçekleşen yarışmalarda Dünya'nın35 ülkesinden 100'e yakın sporcunun kıyasıya mücadelesi izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Erkekler Kategorisinin Kazanan Türkiye Oldu

3 gün boyunca gerçekleşen yarışmalara 15'i kadın olmak üzere 100'e yakın sporcu yay gerip ok attı. Bütün parkurların ortalamasının alınarak dereceye giren Uluslararası yarışmada genel kategori erkeklerde tüm dereceleri Türk takımlar topladı. Birinciliği Ankaralı olan Danimarka'da yaşayıp Türkiye'ye yarışma için gelen Bünyamin Baysal, ikinciliği Abdullah Yılmaz, üçüncülüğü ise Davut Çakır aldı.

Kadınlar Kategorisinde Ödüller Farklı Ülkelerde

15 sporcunun yarıştığı kadınlar kategorisine Türk sporcu katılmazken Almanya'dan 2, Bulgaristan, İsveç, Makedonya, Kırgızistan, Avusturya, Amerika, Finlandiya, Pakistan, Kazakistan, Mogolistan, Romanya, New Meksika, İsviçre'den sporcular katıldı. Nefes kesen yarışmaların sonunda birinciliği Almanya'dan Anne, ikinciliği Bulgaristan'dan Nina Yankova, üçüncülüğü ise İsveç'ten Camilla Linderberg göğüsledi.

Sındırgı Geleneksel Türk Sporları Merkezi Uluslararası Yarışma İle Açıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi işbirliği ile Sındırgı Kocakonak mahallesinde yapımı tamamlanan Geleneksel Türk Sporları merkezi Uluslararası Sındırgı Akıncı Toyu Uluslararası Atlı Okçuluk yarışması ile birlikte hizmete alındı.

Açılış törenine Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir milletvekilleri Yavuz Subaşı, İsmail OK, Balıkesir Büyükşehir Belediye başkanı Yücel Yılmaz, ilçe kaymakamı Zafer Oktay, Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyeleri Murat Kotra, Bülent Maşaoğlu Milletvekillleri Ramazan Kaşlı İbrahim Ethem Sedef, Balıkesir Eski Milletvekilimiz Kasım Bostan ve Uşak Eski Milletvekilimiz Alim Tunç, Marmara Adalar Belediye başkanı Süleyman Aksoy, Mudurnu Belediye başkanı Necdet Türker, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, protokol üyeleri, çok sayıda vatandaş katıldı.

Üç gün boyunca devam eden yarışmalar çevre il ve ilçelerden 10 bine yakın ziyaretçiyi ağırladı.

Fotoğraf Tutkunları da Yarışmaya İlgi Gösterdi

Balıkesir geneli fotoğraf kulüpleri ve derneklerin yanı sıra, yabancı fotoğraf sanatçıları da yarışmanın güzelliklerini ölümsüzleştirmek için yarıştı. Ortaya birbirinden güzel fotoğraflar çıktı.

Akıncı Toyu Kültür Buluşmasına Ev Sahipliği Yaptı, Dünya'nın Bütün Renkleri Sındırgı'da Buluştu

Yarışmaların yanı sıra oba çadırlarında ve açık alanlarda çeşitli etkinliklerde gerçekleştirildi. Yabancı yarışmacılar ve izlemeye gelen vatandaşlar birlikte dans etti, eğlendi. Etkinliklere katılan vatandaşlar yöresel kıyafetli sporcularla fotoğraf çektirdi. Sporcuların ve farklı ülkelerdeki katılımcıların yarışma aralarındaki danslarına Türk'ler de eşlik etti.

Yağcıbedir Mehter Takımı gösterileri, Sındırgı güreş kulübü gösterileri ile süslenen etkinlikte Gördesli Makbule Efe kitabının yazarı İlknur Bektaş otağ çadırında öğrencilerle söyleşi gerçekleştirdi. Sındırgı Atlı Cirit spor kulübü de cirit kültürünü Dünya'ya tanıttı.

Amerika, Almanya, Avusturya, İsveç, Bulgaristan, Endenozya, Ürdün, Suriye, Kanada, Pakistan, Malezya, Tayland, Güney Afrika, İsviçre, İran, İtalya, Japonya, Kırgızistan, Kazakistan, Tayvan, Romanya, Finlandiya, Yunanistan, Moğalistan, Moldavya, Katar, Kuveyt, Umman, İspanya, Fransa, Suudi Arabistan'dan katılan yarışmacılarla bir araya gelen Türk vatandaşlar arasında adeta kültür köprüsü kuruldu.

Gelenekleri Yaşatmak Adına Başlayan Çalışmalar Uluslararasına Açıldı

Ata sporlarını yaşatmak adına Sındırgı'da yıllardan bu yana çeşitli organizasyonlar gerçekleştiriliyor. Yöreselden ulusala taşınan etkinlikler sınırlarını aştı Uluslararası boyuta taşındı. İlk olarak Türkiye geneli gerçekleştirilen atlı okçuluk yarışması Uluslararası boyuta taşındı.

Gelenekleri yaşatmak adına başlayan çalışmaların sınırlarını aştığını, Uluslararası boyuta taşınan atlı okçuluk yarışması ile Dünya'nın renklerini Sındırgı'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını berlirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş "Geleneklerimizi yaşatmak adına başlattığımız Atlı cirit, değnek, yağlı güreş ve bugün Atlı okçuluk. Artık uluslararası bir boyut kazandı. Bugün 35 ülkeden 85 sporcuyu ağırlayabilecek bir noktaya geldi. Burada ki oba çadırlarımızda olsun ve ya diğer alanlar da olsun.Bu saha da yapılan işler artık sınırlarını aştı. Dünyanın bütün renklerini Sındırgı da toplar hale geldik. Bundan kaynaklanan sebeple Sadece Sındırgı'nın değil dünyanın bir spor merkezi olma yolunda geleneklerini yaşatan bir ilçe olma yolunda yolumuza devam ediyoruz. Dedi.

Sındırgı Akıncı Toyu Uluslararası Atlı Okçuluk Müsabakalarını organize eden Türk sporu okçuluğu yaşatmak adına elinden gelen gayreti gösteren Balıkesir Akıncılar Atlı Okçuluk Kulübü başkanı Enis Yurdakök "3 gün dolu dolu çekişmenin zorlu geçen müsabakanın sonunda kazanan ödülleri takdim edildi. Ve bu yarışma Sındırgı'da yapılan bu yarışma Dünyanın en büyük, en güzel organizasyonu oldu. Biz Ekrem Başkan'ımıza çok teşekkür ediyoruz. Sındırgı'ya böyle çok güzel bir eser kattı. Bizim de ilk açılışı yapmaktan onu duyduk şeref duyduk. Bu tesisin kazanılmasındaki en büyük pay Gençlik Spor Bakanımız tarafından olmuştur. Çünkü biliyorsunuz maddi imkânsızlıklar silsilesi içerisinde desteğini alarak Gençlik Spor Bakanlığımızın bu güzel tesisi hep birlikte Balıkesir Büyükşehir'in de desteğiyle kuruldu. Biz de burada yarıştık. Çok güzel etkinliğimiz oldu. Çekişmeli müsabakalar geçti. Ve bundan sonra böyle bir tesiste daha fazla, daha büyük etkinliklerin olması temennimizdir. Bunun için uğraşacağız. Birinci gün Kale parkurunu yarıştık. Elinde bir çok okla çıkıp sınırsız ok atan bir sistemle yarışıldı. İkinci gün bana ait olan akıncı parkuru var 5 hedefi olan zor bir parkurdu. Orada yarıştık. Bugün de Türklere has olan kabak parkuru ve Kore parkuru müsabakaları yaptık. " dedi.

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