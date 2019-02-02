Sındırgı Emitt Fuarı'nda

İstanbul'da devam eden Emitt Turizm fuarına katılan Sındırgı Belediyesi ziyaretçi akınına uğruyor.

İstanbul'da devam eden Emitt Turizm fuarına katılan Sındırgı Belediyesi ziyaretçi akınına uğruyor. Termal turizm alanında son yıllarda oldukça büyüme kaydeden Balıkesir'in Sındırgı ilçesi doğası ve kültürüyle de dikkatleri üzerine çekiyor.



Katıldığı tüm fuarlarda doğal yaşama saygısını gösteren leylek figürü ve 3000 yıllık kültür el dokuma Yağcıbedir halıları ile dikkatleri üzerine toplayan Sındırgı ilçesi adını tüm Dünya'ya duyurdu. Daha önceleri ismi yanlış telaffuz edilen, tanınmayan Sındırgı ilçesi turizm, kültür ve Doğal güzellikleri ile tanınan ve ziyaretçilerini ağırlayan bir ilçe haline geldi.



Özellikle Türkiye'nin en büyük turizm fuarı Emitt 'te de dikkatler bu yıl da Sındırgı' daydı. Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı işbirliği ile kurulan Balıkesir standı yer alan Sındırgı Belediyesi katılımcı ve ziyaretçilerden tam not aldı. 23. gerçekleşen Uluslararası fuarda Sındırgı leyleği yabancı turistlerinde ilgisini çekmeyi başardı.



Başkan Yavaş, "Sındırgı tüm değerleri ile parlayan bir yıldız"



Fuar da yatırımcılar, tur şirketleri ve katılımcılar ile görüşen Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş İHA muhabirine yaptığı açıklamada " İlçemiz tüm değerleri ile parlayan bir yıldız halini alıyor. Katıldığımız fuarlar, festivaller ve TV programları aracılığı ile ilçemizin değerlerini tüm Dünya ya tanıtıyor, yatırımcıları ve ziyaretçileri ilçemize davet ediyoruz. 23. gerçekleşen Türkiye'nin en kapsamlı turizm fuarı EMİTT te Sındırgı standımız ve Doğal şehrimizi temsil eden leylek figürümüz dikkatleri üzerine topladı. Daha dün tanınmayan bir Sındırgı varken şimdilerde hayata geçirdiğimiz projelerle adından sıkça söz ettiren bir ilçe halini aldık. Geleceğimiz turizm de dedik. Şimdiki hedefimiz termal tesis sayısını arttırmak, ilçeye daha fazla yatırımcı ve ziyaretçi gelmesini sağlayarak projelerimizi vatandaşlarımıza ekonomik kazanç sağlayacak istihdamı arttıracak etmenlere dönüştürmek. Bugüne kadar yaptığımız çalışmaların meyvesini toplamaya başladık. Vatandaşlarımızla birlikte daha güzel bir Sındırgı yı inşa etmeye devam ediyoruz. Nüfusu azalan bir Sındırgı'dan çok şükür bu yıl az da olsa nüfusu artan bir Sındırgı' ya dönüş yaptık. Daha da ileri seviyelere el ele taşıyacağız. Balıkesir Valiliği, Büyükşehir belediyemiz ve GMKA işbirliği ile açılan Balıkesir standımızda her yıl yer alıyoruz. Bu yılki katılımın daha verimli olduğunu düşünüyorum. İlçemizin değerlerini tanımanın yanında çeşitli yatırımcılar, tur firmaları ve katılımcılarla görüşme bilgi alışverişinde bulunma fırsatı bulduk. Yeni dönemde artık Sındırgı Termal Turizmin başkenti olacak, projelerimizin meyvesini vatandaşlarımız ekonomik kazanç olarak toplayacak. Bizim belediyecilik anlayışımızda bir yatırımı yap bırak yok. Yatırımın yanında pazarlamasını yapıyoruz, sosyal projelerimiz ve desteklerimizle ilçemizin ekonomik açıdan da gelişmesini hedefliyoruz. Herkesi doğal şehir Sındırgı ya davet ediyoruz. Gelin samimi ve sıcak insanların sohbetinde doğal güzellikler eşliğinde termal keyfini yaşayın" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

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