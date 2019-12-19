Sındırgı Kent Konseyi kuruldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sındırgı Kent Konseyi kuruldu - Son Dakika

Sındırgı Kent Konseyi kuruldu

6 saat önce

Sındırgı Kent Konseyinin 100 üyenin katılımıyla gerçekleştirilen ilk genel kurulunda başkanlığa oy birliği ile Halil Aldemir seçildi.

Sındırgı Kent Konseyi kuruldu, System.String[]

Sındırgı Kent Konseyinin 100 üyenin katılımıyla gerçekleştirilen ilk genel kurulunda başkanlığa oy birliği ile Halil Aldemir seçildi. Genel kurulda konuşan Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş 'Bu zamana kadar hep birlikte hareket ettik. STK'ların farklı grupların görüşlerine önem verdik. İstişare toplantıları ile çalışmalarımıza yön verdik. Şimdi de kent konseyi ile katılımcı belediyeciliği güçlendiriyoruz. Gündem konularını siz belirleyin, biz uygulayalım' dedi.


Kent vizyonu, hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, demokratik katılım ve çözümde ortalık ilkelerinin hayata geçirilmesi amacıyla kurulan Sındırgı Kent Konseyi'nin Seçimli Genel kurulu gerçekleştirildi. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Tanıtım filminin gösteriminin ardından protokol konuşmaları gerçekleştirildi.


Kent Konseyi Boş Muhabbetlerin Değil, İlçenin Geleceğinin Belirleneceği Bir Yer Olmalı


Sındırgı'nın sadece bugünün değil geleceğinin planlanacağı fikirlerin ortaya çıkacağı bir kent konseyinin fayda sağlayacağını belirten Başkan Yavaş "Bizler Sındırgı'mızı geliştirmek, geleceğe taşımak adına var gücümüzle çalışıyoruz. Bu zamana kadar farklı kesimden vatandaşlarımızla buluştuk. Hizmetlerimizi gerçekleştirirken görüşlere önem verdik. İlçenin gelişmesinin Jeotermale ve turizme bağlı olduğu kanısında çalışmalarımızı bu yönde ilerlettik. Ki başarılı olduğumuzu da düşünüyorum. Kırsal mahallelerimizde de sulu tarımın fayda sağlayacağı amacıyla bu yönde çalışmalar gerçekleştirdik. Amacımız şehrimizin sadece bugününü değil geleceğini de düşünmek. Bunu yaparken ki süreç içerisinde işte bizim bilen insanlara ihtiyacımız var. Bunu yaptıktan sonra oluşabilecek süreçle ilgili düşünen ekiplere ihtiyacımız var. Biz, danışma meclisi olarak kent konseyinin çok önemli fonksiyonu olduğunu düşüyoruz. Mevzuların nezaket içerisinde gönüllülerle beraber enine boyuna tartışılmasını istiyoruz. Karar alırken sizin göreviniz koordinasyonu sağlamak ve yükü paylaşmak. Biz, ne kadar mücadele edersek edelim bu işler gönüllülerle oluyor. Bir şey yapılmadan önce bir bekleme ve demlenme süresi var. Tabi ki kent konseyi yolumuz çamur, şunlar eksik diyerek rutin işlerin konuşulacağı değil, şehrin geleceğine katkı sunan fikirlerin ortaya çıkması gereken bir yerdir. Bu konuda güzel fikirlerin, farklı projelerin de ortaya çıkacağına inanıyorum" dedi. - BALIKESİR

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Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 06:06 Kaynak: İHA
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