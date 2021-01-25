Sındırgı'nın meşhur Yağcıbedir halısı 12. sınıf öğrencilerinin matematik ders kitabında yer aldı - Son Dakika

Sındırgı'nın meşhur Yağcıbedir halısı 12. sınıf öğrencilerinin matematik ders kitabında yer aldı

25.01.2021 10:03
Sındırgı'nın meşhur Yağcıbedir halısı 12. sınıf öğrencilerinin matematik ders kitabında yer aldı, System.String[]

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Yörükler tarafından elde dokunan meşhur Yağcıbedir halısı, lise matematik kitabına konu oldu.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Yörükler tarafından elde dokunan meşhur Yağcıbedir halısı, lise matematik kitabına konu oldu.

Çeyizlere konulan, dokuma tekniği annelerden kızlarına geçen Yağcıbedir halısı, Yörüklerin örf ve adetlerini yansıtan sanat eseri niteliğini taşıyor.

Halının üstünde yer alan "Hayat Ağacı", "Yıldız", "Kocamaş", "Eli Belinde" desenleri ise Milli Eğitim Bakanlığınca dağıtılan 12. sınıf öğrencilerinin matematik kitabında yer aldı.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yağcıbedir halısının 3 bin yıllık geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Halının ebat ve desenlerinin insanın gözüne hoş gelebilecek ölçülerde yapıldığını belirten Yavaş, şöyle konuştu:

"Altın oran kavramı Yağcıbedir halısındaki özellikleriyle kitapta öğrencilere anlatılmış oldu. Sındırgı'nın nadide ve coğrafi işaretli Yağcıbedir halısının matematik kitabında tek tek anlatılıyor. Hem halıdaki desenlerinin ne anlama geldikleri hem de desenlerinin yerleşimi olarak yer alıyor. Halıdaki bakış açısını çok iyi vermiş. Yatay simetri ekseni yani asimetrik bir halı olduğu burada gösteriyor. Orta noktasının farklı olduğunu tam manasıyla veriyor. Hem desenlerin yerleşimi hem de düğüm kalitesi ve halının toplam ebadı tamamen matematik kitabında işlenmiş."

Hayat Ağacı, Balıkesir, Yörükler, Milli, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Sındırgı'nın meşhur Yağcıbedir halısı 12. sınıf öğrencilerinin matematik ders kitabında yer aldı - Son Dakika


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