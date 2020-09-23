Sındırgı sağlık için pedal çevirdi - Son Dakika

Sındırgı sağlık için pedal çevirdi

Sındırgı sağlık için pedal çevirdi Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kaymakamlık ve belediye işbirliği ile çocuklara bisikleti sevdirmek, farkındalığı arttırarak bisikletin bir ulaşım aracı olarak kullanılması için "Doğa İçin, Sağlık İçin Pedal Çevir" sloganı ile bisiklet turu organize edildi.

Sındırgı sağlık için pedal çevirdi

BALIKESİR - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kaymakamlık ve belediye işbirliği ile çocuklara bisikleti sevdirmek, farkındalığı arttırarak bisikletin bir ulaşım aracı olarak kullanılması için "Doğa İçin, Sağlık İçin Pedal Çevir" sloganı ile bisiklet turu organize edildi.

Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında herkes için sıfır emisyonlu ulaşım sloganı ile organize edilen bisiklet turuna pandemi nedeniyle çok fazla katılım gerçekleşmedi.

Kaymakam Zafer Oktay, Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Gençlik ve Spor Hizmetleri müdürü Rahmi Yörük, belediye başkan yardımcısı Salih Durak, öğretmen ve öğrencilerin katılımı ile Sındırgı bisiklet turu gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanında başlayan bisiklet turu Balıkesir Caddesi, Sevgi Caddesi, çevre yolu, Akhisar Caddesi güzergahında devam etti. Yaklaşık 14 kilometrelik bir yolu katılımcılar bisikletleri ile gitti.

Etkinlik arasında Şerif Pehlivan heykeli önünde mola veren çocuklara kek, meyve suyu ve su ikram edildi. Hatıra fotoğrafının ardından bisiklet turuna devam eden çocuklar gönüllerince eğlendi.

Bisiklet kullanımının sağlık açısından da çok önemli olduğunu ve kullanımı arttırmak adına da çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş, "İnsanın yaşamı doğal beslenmesine ve hareketliliğe bağlı. Doğal şehir Sındırgı'da bizler bisikleti teşvik edebilmek, hareketliliği arttırmak maksadıyla dünya hareketlilik haftası kapsamında gençlerimizle, çocuklarımızla beraber sahadayız. Sındırgı artık bisiklete binilebilecek bir yer. Yolları ile ormanları ile hakikaten güzel bir şehir. Bizler yaptığımız çalışmalarla egzoz gazından uzak, doğal yaşamı destekleyici, bir şehir kurabilmek. Jeotermalle ısınan tertemiz bir ortamda insanların yaşamalarını arzu ediyoruz. Bu maksatla da hareketliliğe devam, sağlıklı kalmak için yaşamak için, bisiklete binmeliyiz diyorum. Herkesi de bu tür etkinliklere davet ediyorum" dedi.

Sındırgı sağlık için pedal çevirdi

Balıkesir, Organize, Bisiklet, Sındırgı, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 09:45 - Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Sındırgı sağlık için pedal çevirdi - Son Dakika

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