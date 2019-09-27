Sındırgı Termal ve Turizmi Uluslararası Sağlık zirvesinde tanıtıldı

İki ayrı termal kaynağı ve eşsiz doğası ile son günlerde termal turizmin parlayan yıldızı olan Sındırgı dünyaya tanıtıldı. 56 ülkeden 300'ü aşkın katılımla Balıkesir Valiliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Güre'de gerçekleştirilen "4. Uluslararası Termal ve Sağlık Turizmi Zirvesi"nde, Sındırgı 'nın termal sağlık merkezleri ve turizm potansiyeli tanıtıldı. Yabancı katılımcılar tarafında oldukça beğeni alan Sındırgı, Termal, doğa ve kültür turizminin merkezi olacak.



Sındırgı'nın sağlık turizmindeki yerini daha ileriye taşıyarak, tüm dünyaya tanıtmak amacıyla Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş "Uluslararası Termal ve Sağlık Turizmi Zirvesi" kapsamında Sındırgı'yı anlattı.



Sındırgı'da bulunan Eman ve Hisaralan Termal kaynaklarının sağlık turizmi açısından eşsiz bir değer taşıdığını belirten başkan Yavaş " Eman Termal kaynaklarında cilt hastalıklarına, Hisaralan Termal kaynaklarında romatizmal hastalıklara tedavi edici özellik bulunmaktadır. Sadece termal değil Sındırgı' nın, Termal kaynakları eşsiz doğası ve kültürü ile buluştuğunda tamamen stresin atılacağı, her açıdan sağlık bulacağınız bir hal alıyor. Sındırgı Doğal Şehir. Sizlerde mutlaka yerinde bu güzellikleri keşfetmedi, gelip görmelisiniz. Bu tür buluşmalar hem tanıtıma, hem de uluslararası barışa vesile oluyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. " şeklinde konuştu.



Sındırgı ya ait bütün değerler sunumda görsel olarak yer alırken, zirveye özel hazırlanan İngilizce Sındırgı tanıtım videosu izlendi.



Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen zirveye; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Sağlık Turizmi Geliştirme Konseyi, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Edremit Belediyesi, Gönen Belediyesi, Sındırgı Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi ve ticaret odaları da katkıda bulundu. Bunun yanında Sındırgı da bulunan Eman Termal Otel, Laguna Termal ve Obam Termal de ilçeye gelen yabancı konukların konaklamasını üstlendi.



Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın da birer konuşma yaptığı zirveye; AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, Sındırgı ilçe kaymakamı Zafer Oktay, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Güney Marmara Kalkınma Ajansı Balıkesir Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Candan Şahin ile yerli yabancı birçok konuk katılım gösterdi. - BALIKESİR