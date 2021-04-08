Sındırgı termalleri yaşlıların hizmetinde - Son Dakika

Sındırgı termalleri yaşlıların hizmetinde

08.04.2021 10:07

Sındırgı termalleri yaşlıların hizmetinde YADES Projesi ile yaşlıların günlük yaşam aktivitelerinin arttırılması hedefleniyor YADES Projesi kapsamında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı destekleri ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Sındırgı Belediyesi işbirliğinde "Sağlıkla...

Sındırgı termalleri yaşlıların hizmetinde

YADES Projesi ile yaşlıların günlük yaşam aktivitelerinin arttırılması hedefleniyor

BALIKESİR - YADES Projesi kapsamında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı destekleri ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Sındırgı Belediyesi işbirliğinde "Sağlıkla Yaş Alıyoruz" projesi hayata geçirilmeye başlandı.

Toplamda 150 kişinin faydalanacağı proje kapsamında ilk grupta yer alan yaşlı bireylere, Sındırgı'da eşsiz bir doğa içerisinde yer alan termal tesiste 3 gün boyunca terapileri gerçekleştirilirken, psikolog, sosyolog ve fizyo-terapist uzmanları da eşlik edecekler. Bu proje kapsamında sadece 65 yaş üzeri bireyler için değil engelli vatandaşlarımıza dair havuz lifti termal suda tedavi alınmaya başlandı.

Yaşlılıkta ortaya çıkan fizyolojik değişimler sonucunda; yaşlıların korunması ve desteklenmesi ile biyo-sosyal bakıma ihtiyacı olanların yaşadıkları mekanlarda bakımlarının yapılarak hayatlarının kolaylaştırılması amacıyla çalışmalarını yürüten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Sındırgı Belediyesi; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından hibe almaya hak kazanan "Sağlıkla Yaş Alıyoruz" projesini başlattı.

Evde bakım problemleri ve sosyo-ekonomik etkenler sebebiyle huzurevlerinde yaşayan yaşlıların her ne kadar gereksinimleri karşılansa da kendi yaşamları üzerinde denetimlerinin azalması dolayısıyla proje ilk olarak buralarda kalan yaşlılara yönelik gerçekleştiriliyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Firdevs Saraçoğlu Yaşlı Bakımevi ve Sosyal Destek Merkezi'nde kalan yaşlı bireyler ile talepte bulunarak hizmet almaya uygun görülen 65 yaş üstü toplam 150 birey, gruplar halinde pandemi kurallarına göre projeden yararlanacak.

Fizyoterapistler eşliğinde hidroterapi uygulanıyor

Yaşlı bireylere, sağlık ve psiko-sosyal yönden destekleyici olması amacıyla; zengin doğal ve termal kaynaklara sahip Sındırgı'nın termal tesislerinde, fizyoterapistler eşliğinde hidroterapi aldırılıyor. Yaşlı bireyler, Sındırgı'da özel bir tesiste; hasta bakıcı, hemşire, diyetisyen, psikolog, sosyolog ve masör eşliğinde hoşça vakit geçirdiler. Bölgede kurulan 500 metrekarelik bir serada hortikültürel terapi bahçesi faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Proje kapsamında; yaşlı bireyler toprak ile birleşiyor, üretime dahil olarak saksı bitki ekimi, mevsimlik meyve-sebze üretimi gibi uygulamaları yapıyorlar. Ayrıca tedavi sonrası; psiko-sosyal destek ve diğer çeşitli fiziksel aktiviteler için Akpınar Yaşam Merkezi ile lavanta bahçesine, müze hanına, güreş evine yönelik ziyaretler, müzik dinletisi ve diğer sosyal faaliyetler gerçekleştiriliyor. Gerçekleştirilen bu program ile sorunların çözümlenmesine ve sağlıklı yaşlanmanın gerçekleştirilmesine katkı sunulacak.

Başkan Yavaş da yaşlılarla bir araya geldi

Yaşlılara yönelik projelere ayrı bir değer veren ve her yaşlının bir kültür hazinesi olduğunu belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş da yaşlılar adına düzenlenen canlı müzik gecesine katılarak onlarla sohbet etti. Karanfillerle karşılayan Başkan Yavaş, "Yaşlı vatandaşların öncelikle bulundukları ortamda sağlık, huzur ve güven içinde yaşamlarını devam ettirmeleri, toplum içinde daha mutlu, daha iyi yaşam koşullarını sağlamak için Sındırgı Belediyesi olarak bizler de destek veriyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız destek veriyor. Yani devletimiz yaşlıların yanında, devletimiz insanının yanında. Hem sizlerin gelmesiyle beraber, buradaki termal oteller tesisler ekonomik olarak katkı sağlayacaklar hem de siz ve Balıkesir de ki diğer vatandaşlarımız, başka yerler görmüş olacak. Gözüm gönlüm şenlendi demelerini sağlayacak ortamlar oluşturulacak" dedi.

Engelli bireylere de rehabilite hizmeti sunulacak

Proje süresince 15 günde bir gruplar halinde yaşlı bireyler programa dahil edilecek ve yıl içerisinde bu uygulamalar belirli aralıklarla tekrar edecek. Program bitiminde bireylere memnuniyet anketi düzenlenerek geri dönüşlerinin alınması sağlanacak, devamında ise projenin engelli bireylere de uygulanabilmesi sağlanarak iyileştirme anlamında yaş sınırına takılan engelli bireylere yaşam boyu rehabilite hizmeti sunulabilecek.

Proje hakkında detaylı bilgi veren YADES Proje Sorumlusu Goncagül Gültekin Özbayram, "Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi ortaklığında gerçekleşmekte olan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının YADES gibi programı kapsamında finanse edilmektedir. Projemizin ismi 'Sağlıkla Yaşam Alıyoruz' projesi. Bu projede ilimizde ikamet eden 65 yaş üstü yaşlı bireylerin gerek fiziksel gerek zihinsel gerekse sağlık yönünden iyileşmelerini sağlayacak ve sağlıklı yaş almalarını sağlayacak bir takım faaliyet ve programları içermekteyiz. Öncelikli olarak 65 yaş üstü huzur evlerinde bakım evlerinde kalmakta olan bireylere program içerisine dahil ettik. Bu programda porto-kültürel terapi yani toprak terapisi, bahçe terapisi, hidroterapi, su terapisi ve diğer psiko-sosyal destek ve entegrasyonları sağlayacak diğer psiko-sosyal faaliyetler bulunmaktadır. Eman Termal tesisinde gerçekleştirilen bu programımızda termal tesisin hem faydalarından yaşlılarımızı şifalandırmak hem de bizim Sağlık Sosyal Daire Başkanlığımıza bağlı olan proje ekibimizin yaşlı bireylerimize verdikleri sosyal faaliyetler fiziksel ve diğer yönden gerçekleşen faaliyetler ile birlikte yaşlı bireylerimiz 3 günlük bu programda her türlü yönden sağlıklı yaş almaları için gerekli planlamalar yapılmaktadır" dedi.

Termal tesisleri kullanan yaşlılar aynı zamanda Sındırgı'nın tarihi ve turistik alanlarında da gezme fırsatı buluyor.

Sındırgı termalleri yaşlıların hizmetinde
Sındırgı termalleri yaşlıların hizmetinde
Sındırgı termalleri yaşlıların hizmetinde
Sındırgı termalleri yaşlıların hizmetinde
Sındırgı termalleri yaşlıların hizmetinde
Sındırgı termalleri yaşlıların hizmetinde
Sındırgı termalleri yaşlıların hizmetinde
Sındırgı termalleri yaşlıların hizmetinde
Sındırgı termalleri yaşlıların hizmetinde

Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir, Termal, ASDEP, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sındırgı termalleri yaşlıların hizmetinde - Son Dakika


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