Sındırgı'ya Millet Kıraathanesi ve Millet Kütüphanesi
1 saat önce
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi arasında Sındırgı ilçesine yapılacak olan Millet Kütüphanesi ve Millet Kıraathanesi işbirliği protokolü Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş tarafından imzalandı.
Balıkesir
Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı
Belediyesi arasında Sındırgı ilçesine yapılacak olan Millet Kütüphanesi ve Millet Kıraathanesi işbirliği protokolü Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu
ve Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş
tarafından imzalandı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu protokol ile ilgili yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
'ın talimatıyla ikinci 100 günlük eylem planı içerisinde yer alan kütüphanelerin sayısının çoğaltılması ve halkımızın bir araya gelebilecekleri, gençlerin ders çalışabilecekleri, okuma imkanlarına yarar sağlamasına katkı gözetilerek gerçekleştirilecek olan Millet Kütüphanesi ve Millet Kıraathanesi inşaatı başladıktan itibaren 1 yıl içerisinde tamamlanarak hizmete girecek" dedi.
Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş Balıkesir Büyükşehir Belediyesiyle ortaklaşa yapılacak olan işbirliğiyle birlikte Sındırgı ilçesinde vatandaşların yapılacak olan millet kütüphanesi ve millet kıraathanesinde güzel vakit geçireceklerini ifade etti. Başkan Yavaş Sındırgı'ya kazandırılacak tesis için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'na teşekkür etti. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:09 Kaynak: İHA
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