Sındırgı yangın destek ekibi ve yardımlar Muğla yangın bölgesine ulaştı - Son Dakika

10 günden bu yana devam eden Muğla'daki yangın söndürme çalışmalarında Türkiye'nin dört bir yanından destek ekip bölgede canla başla mücadele ediyor.

İlk günden bu yana bölgede bulunan Sındırgı Orman İşletme ekiplerinin yanı sıra destek olarak Sındırgı Belediyesine ait kepçe kamyon ve 8 kişilik ekip yangın bölgesine ulaştı.

Sındırgı Belediyesi organizasyonunda STK'lar işbirliği ile vatandaşlardan toplanan acil ihtiyaç yardımları da ekip tarafından yangın bölgesine ulaştırıldı. Özellikle ilaç, yanmaz eldiven, tırmık gibi acil ihtiyaçların yer aldığı yardımlar bölgeye ulaştırıldı. Ekipler de Milas bölgesine intikal ederek vakit kaybetmeden söndürme ve soğutma çalışmalarında aktif rol üstlendi.

Yangın destek ekibi ve yardımları taşıyan konvoyu Sındırgı belediye başkan vekili Fahrettin Dolar, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Aldemir, Muhtarlar Derneği başkanı Erol Karanfil, Sındırgı Orman İşletme müdürü Erdoğan Demirci, STK temsilcileri ve vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'ndan dualar eşliğinde uğurladı.

Başkan vekili Fahrettin Dolar destek ekibi uğurlama töreninde, "İş makinesi gönderiyoruz, bir kamyon gönderiyoruz belediyemiz olarak. Yine belediyemizin imkanları ve Sındırgı halkımıza yapmış olduğu yardımlardan dolayı, ilaç, gıda ve bir miktarda yangını söndürmek gerekli olan alet edevatları da yükledik aracımıza. Kazasız belasız yardımlarımızın yerine ulaşması dileğiyle. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun, var olun" dedi.

Sındırgı Orman İşletme Müdürü Erdoğan Demirci, "Hem Sındırgı Belediyesinin hem yangın bölgesine giden ekiplerimizin hem de bizim Orman İşletme Müdürlüğümüzden giden ekiplerin kazasız belasız yangınlarımızı söndürerek Sındırgıya tekrar dönmelerini diliyorum" dedi.

Kızılay temsilcisi Talat Karakaya, "Sındırgı Belediyemiz öncülüğünde Sındırgıdaki Sivil Toplum Kuruluşlarıyla ortaklaşa bir organizasyonla bu kadar yapabildik. Ama her şey çok olması önemli değil. Önemli olan bu çorbada bizim de bir tuzumuz olması" diye konuştu. - BALIKESİR