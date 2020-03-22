Sındırgı zabıtası yaşlıların emrinde - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Sındırgı zabıtası yaşlıların emrinde - Son Dakika

Sındırgı zabıtası yaşlıların emrinde

6 saat önce

Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi ile birlikte 65 yaş üstü ve kronik hastaların sokağa çıkması ile birlikte Sındırgı Belediyesi Zabıta ekipleri nöbetçi yardım timi oluşturdu.

Sındırgı zabıtası yaşlıların emrinde, System.String[]

Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi ile birlikte 65 yaş üstü ve kronik hastaların sokağa çıkması ile birlikte Sındırgı Belediyesi Zabıta ekipleri nöbetçi yardım timi oluşturdu.


153' e gelen talepler doğrultusunda 65 yaş üstü ve çıkma yasağı bulunan vatandaşların özellikle ilaç ihtiyacı başta olmak üzere, farklı talepleri kapılarına kadar ulaştırılıyor.


Sındırgı Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Sivrikaya yaptığı açıklamada " İçişleri Bakanlığımızın uygulamış olduğu 65 yaş üstü yaşlı vatandaşlarımız için sokağa çıkma yasağına istinaden biz de yaşlılarımızın temel ihtiyaçlarını giderebilmek babında ilaçlarını, kişisel ihtiyaçlarını giderebilmek için Zabıta müdürlüğü olarak çalışma kapasitesini arttırarak ekiplerimizi çoğalttık. Nöbetçi ekipler oluşturduk. Ek önlemler aldık. Her türlü ihtiyaçlarını ve gerekli olan tüm malzemeleri konusunda 153e ulaşan tüm vatandaşlarımıza gerekli yardımları yapmaktayız" sözlerine yer verdi.


Sındırgı Belediyesi Zabıta ekiplerince ilaçları evine kadar ulaştırılan 81 yaşındaki Gülseren Topçu da memnuniyetini dile getirerek "Allah razı olsun. İlaçlarımı kapıma kadar getirdiler" dedi. - BALIKESİR

Sındırgı, Zabıta, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 04:39 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sokağa çıktı, 392 lira cezayı yedi
Emniyet'ten sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlara hizmet Diyanet'ten salgına karşı defin açıklaması: Uzaktan su tutulabilir, tabutla defnedilebilir Fransa'da koronavirüs salgını sebebiyle ölenlerin sayısı 674'e yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle toplam can kaybı 1685'e yükseldi Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle toplam can kaybı 1685'e yükseldi         
12:48
Brezilyalı golcü Ari'den flaş itiraf: Galatasaray'ı reddettim Brezilyalı golcü Ari'den flaş itiraf: Galatasaray'ı reddettim         
11:00
Son dakika: Hırvatistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son dakika: Hırvatistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
09:57
Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor         
09:04
ABD'de koronavirüsü yenip evine dönen kadına 230 bin lira fatura çıkarıldı ABD'de koronavirüsü yenip evine dönen kadına 230 bin lira fatura çıkarıldı         
01:28
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında icra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durduruldu Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında icra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durduruldu         
01:05
"ABD istihbaratı, ocak ve şubatta Kovid-19 için pandemi uyarısında bulundu" iddiasına Trump yanıt verdi         
00:56
İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı karar sonrası Fatih Terim ve Şenol Güneş, evden çıkamayacak İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı karar sonrası Fatih Terim ve Şenol Güneş, evden çıkamayacak         
22:54
Son Dakika: Tüm lokanta, restoran ile pastanelerin oturma alanları koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatdı Son Dakika: Tüm lokanta, restoran ile pastanelerin oturma alanları koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatdı         
22:06
Son Dakika: Yurt dışından getirilen 3 bin 358 öğrenci karantinaya alınacak Son Dakika: Yurt dışından getirilen 3 bin 358 öğrenci karantinaya alınacak         
21:30
Son Dakika: İzmir'de de 65 yaş üstüne tanınan toplu taşıma hakları askıya alındı Son Dakika: İzmir'de de 65 yaş üstüne tanınan toplu taşıma hakları askıya alındı         
19:11
Ronaldinho, 40. yaşına hapiste girdi Ronaldinho, 40. yaşına hapiste girdi         
18:10
Kendini karantinaya alan yıldız şarkıcı JoJo kalça dansıyla olay oldu Kendini karantinaya alan yıldız şarkıcı JoJo kalça dansıyla olay oldu         
16:40
Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı         
12:10
Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu         
16:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 23:06:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sındırgı zabıtası yaşlıların emrinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]