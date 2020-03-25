Sındırgılı kolonya üreticisinden tüketicilere "metil alkol" uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Sındırgılı kolonya üreticisinden tüketicilere 'metil alkol' uyarısı - Son Dakika Ekonomi

Sındırgılı kolonya üreticisinden tüketicilere "metil alkol" uyarısı

7 saat önce

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaklaşık 60 yıldır kolonya üreten Himmet Soyak, tüketicilere metil alkol ve fahiş fiyatlarla ilgili uyarılarda bulundu.

Sındırgılı kolonya üreticisinden tüketicilere

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaklaşık 60 yıldır kolonya üreten Himmet Soyak, tüketicilere metil alkol ve fahiş fiyatlarla ilgili uyarılarda bulundu.

Soyak, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kolonyaya çok talep olduğunu ve etil alkol sıkıntısı yaşadıklarını bildirdi.

Fiyat artışlarının ham maddenin kendilerine yüksek fiyatla gelmesinden kaynaklandığını belirten Soyak, bazı fırsatçıların kolonyayı etil alkolden değil de insanlara zararları olan metil alkolden yaptığını vurguladı.

Himmet Soyak, şunları kaydetti:

"Bu kolonya ucuz diye insanlarımız o kolonyalara sarılmasınlar. Tehlikeli olan metil alkolün kolonyada kullanımı yasak. Maalesef teklifler var, geliyor da bazen. Biz çizgimizi bozmadık. Bozmayı da düşünmüyoruz. Elimizde çıkan ne varsa, ham madde ne varsa stok yapmadan insanlara ulaştırma gayreti içinde olmaya da devam edeceğiz. Metil alkoldeki sıkıntı insanları kör edebiliyor. Onun için vatandaşlarımız ucuz kolonya diye metil alkollü kolonya almasın."

Balıkesir, Sındırgı, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:48 Kaynak: AA

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