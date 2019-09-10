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Sındırgılı muhtarlar Karadeniz yolunda

1 saat önce

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi işbirliği ile ilçe genelinde hizmet eden mahalle muhtarları Karadeniz turuna çıktı.

Sındırgılı muhtarlar Karadeniz yolunda, System.String[]

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi işbirliği ile ilçe genelinde hizmet eden mahalle muhtarları Karadeniz turuna çıktı.


Eşleri ile birlikte tura çıkan muhtarlar Samsun, Sürmene, Ayder Yaylası, Fırtına Deresi, Batum, Çamlıhemşin, Trabzon, Amasya, Kastamonu ve Safranbolu'yu gezecekler. 4 gün sürecek gezi boyunca muhtarlara Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş ve meclis üyeleri de eşlik edecek.


Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş "Doğal şehir Sındırgı Termal, doğa ve Kültür turizmi ile gelişen bir ilçe. Bizler de vatandaşlarımızın ufkunu genişletmek adına kültür gezilerimizi sürdürüyoruz. Özellikle Muhtarlarımızın farklı bölgeleri keşfetmelerini sağlayarak, buralardaki yapılanların ilçemizde mahallelerimizde de yapılmasını hedefliyoruz. Daha öncede Muhtarlarımızla İstanbul, Konya, Nevşehir, Edirne gezilerine katılmıştık. Şimdide Karadenize gidiyoruz. Özellikle eşleri ile katılımlarına da özen gösteriyoruz. Görülen güzellikler daha geniş kitlelere ulaşsın. Keyifli ve verimli bir gezi olacak. Rabbim kazasız belasız gidip gelmeyi nasip etsin" sözlerine yer verdi.


Termal turizm alanında gelişen Sındırgı ilçesinde vatandaşların ufkunu açmak turizm alanında faaliyet gösteren yerleri göstermek adına kültür gezileri aralıksız devam ediyor. 2014 yılından bu yana kültür gezilerini sürdüren Sındırgı Belediyesi bugüne kadar 25 binden fazla kişiyi kültür gezileri kapsamında yurtdışı ve Türkiye'nin çeşitli illerine götürdü. - BALIKESİR

Karadeniz, Balıkesir, Sındırgı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 08:54 Kaynak: İHA
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