Sindirim sistemindeki hastalıkların teşhisinde 'Video Kapsül Endoskopi' yöntemi - Son Dakika

ANKARA'da Gastroenteroloji Bölümü Uzman Dr. Tevfik Ali Küçükbaş, video kapsül endoskopinin sindirim sisteminin milimetrik değerlendirmesini sağladığını söyleyerek, "Sindirim sistemindeki hastalıklarının teşhisinde değerli bir tetkik olarak ön plana çıkıyor. Günlük yaşantıyı etkilemeyen sedasyon yani uyutma işlemi, damar yolu açılması, ışın etkisinde kalmayı ve işlem süresinde hastanede yatmayı gerektirmeyen kolay bir inceleme yöntemidir" dedi.

Güven Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü Uzmanı Dr. Tevfik Ali Küçükbaş, video kapsül endoskopi yöntemi hakkında bilgi verdi. Dr. Küçükbaş, video kapsül endoskopinin sindirim sisteminin milimetre milimetre değerlendirilmesini sağladığını söyledi. Küçükbaş, sindirim sistemindeki hastalıklarının teşhisinde değerli bir tetkik olarak ön plana çıktığını belirterek, "Yemek borusu, mide, ince bağırsak ve kalın bağırsak olarak bölümlenen sindirim sisteminin hastalıklarının teşhisinde hastalığın bulunduğu yere ve özelliklerine göre farklı görüntüleme yöntemleri kullanılabilmektedir. Bu seçeneklerden biri olan 'video kapsül endoskopi' tetkiki, ince ve kalın bağırsak alanlarını incelemede kullanılan bir yöntemdir. Endoskopi incelemelerinde ince bağırsakta 1-2 metrelik alan incelenebilirken video kapsül endoskopi ile tüm ince bağırsak alanları değerlendirilebilmektedir. Bağırsağın kabarıklık oluşturmamış rahatsızlıklarını, anormal damar yapılarını ve kanama odaklarını tanımlamakta baryumlu grafi, tomografi ve MR tetkiklerine göre avantajlar sağlar. Ayrıca, günlük yaşantıyı etkilemeyen sedasyon yani uyutma işlemi, damar yolu açılması, ışın etkisinde kalmayı ve işlem süresinde hastanede yatmayı gerektirmeyen kolay bir inceleme yöntemidir" dedi.

'DEĞERLİ BİR TETKİKTİR'Küçükbaş, video kapsül endoskopi yönteminin hangi hastalıkların teşhisinde kullanılacağı ile ilgili, "Video kapsül endoskopi, bağırsakta oluşan kanamanın sebebini, polip, ülser, iltihabi bağırsak hastalığını, emilim bozukluğu hastalığını, iyi veya kötü huylu tümörleri belirlenmekte kullanılan değerli bir tetkiktir. Hastalığın anatomik yerleşimi, büyüklüğü, görünüm özellikleri ile bazı durumlarda iyi veya kötü huylu ayrımı, kanama yapan sebep ile kanamanın devam ettiği veya durduğu bu tetkik ile anlaşılabilmektedir. Video kapsül endoskopi teknolojisinin geliştirilmesiyle birlikte, hastalıklı dokudan biyopsi alma işlemi ve kapsülün ilerlemesini durdurarak istenilen bölümün daha uzun süre görüntülenmesi de sağlanabilecektir" diye konuştu.'İŞLEM AYNI GÜN TAMAMLANIYOR'Video kapsül endoskopi sisteminin üç parçadan oluştuğunu kaydeden Küçükbaş, "Birincisi fotoğraf çeken kapsül, ikincisi fotoğrafların kaydedildiği bele takılan kemer şeklindeki kayıt cihazı, üçüncüsü ise, kayıt cihazından görüntülerin yüklenmesi ve incelenmesi için gerekli programın yüklü olduğu bir bilgisayardır. Hazırlık süreci kolaydır ve işlem aynı gün içinde tamamlanmaktadır. Tetkik için, kayıt cihazı kemer şeklinde takıldıktan sonra kapsül su ile yutulmaktadır. Video kapsül endoskopi yaptıracak kişilerde; bağırsak tıkanıklığı ihtimali olmamalıdır. Ayrıca önceden geçirilen bağırsak ameliyatı ya da yapışıklıkları ve Crohn hastalığı olması durumunda kapsül kullanımı öncesinde ince bağırsak ilaçlı grafisi veya tomografi ile ön inceleme yapılması gerekebilmektedir" ifadelerini kullandı.KAPSÜL YUTULDUKTAN SONRA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLERKüçükbaş, kapsül yutulduktan sonra vücutta kaldığı süre boyunca dikkat edilmesi gerekenler ile ilgili şunları kaydetti:

"Kapsül ve kayıt cihazı ayarları yapıldıktan sonra, ince bağırsak incelemesinde 8 saat, kalın bağırsak incelemesinde 10 saat sürecek kayıt işlemi başlatılır. Bu süre içinde araba kullanılabilir ve günlük aktivitelere devam edilebilir. İşlem devam ederken ve kapsül bağırsaktan atılıncaya kadar MR tetkiki yapılmamalı ve MR cihazına yaklaşılmamalıdır. Yine elektronik güvenlik kapılarından geçilmemelidir. Kapsülün dışkıyla atıldığından emin olunmadan ve başka bir araştırma için işlemi takip eden bir hafta içinde MR tetkiki gerekirse, direkt grafi tetkiki yapılmalı ve kapsülün sindirim sisteminde kalmadığı kesinliğe kavuşturulmalıdır. Kayıt boyunca koşma ve sıçrama gibi fiziki aktiviteler de yapılmamalıdır. Kayıt süresi dolunca hastanede kemer şeklindeki kayıt cihazı çıkartılacak ve kaydedilen görüntüler bilgisayara aktarılacaktır. Görüntüler, bu tetkike ait program yüklü olan bir bilgisayarda doktor tarafından değerlendirilecek ve bir hafta içinde raporlanacaktır."