Sindirim sistemine dair şikayetler ciddiye alınmalı - Son Dakika
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Sindirim sistemine dair şikayetler ciddiye alınmalı

6 saat önce

Medicana International İstanbul Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Ebubekir Şenateş, yoğun sınav maratonu stresi yaşayan öğrencilerde mide şikayetleri ile doktora başvurma oranının dikkati çekici boyutlara ulaştığını belirterek, sindirim sistemine dair şikayetlerin ciddiye...

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Medicana International İstanbul Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Ebubekir Şenateş, yoğun sınav maratonu stresi yaşayan öğrencilerde mide şikayetleri ile doktora başvurma oranının dikkati çekici boyutlara ulaştığını belirterek, sindirim sistemine dair şikayetlerin ciddiye alınması gerektiğini bildirdi.

Medicana'dan yapılan açıklamada, her geçen gün daha fazla hastanın, mide ya da bağırsak şikayetleriyle hekime başvurduğu, midede yanma ve ekşime, kabızlık, karında şişkinlik ve gaz gibi şikayetlerde ciddi bir artışın söz konusu olduğu vurgulanarak, gastroözofageal reflü, irritabl bağırsak sendromu gibi stres kaynaklı olabilen hastalıkların yanı sıra mide ve kolon kanseri gibi rahatsızlıklara da rastlanılabildiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medicana International İstanbul Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Şenateş, günümüz şartlarının uzun süreli, yorucu çalışma saatlerini, dengesiz beslenmeyi ve stresi beraberinde getirdiğini aktardı.

Şenateş, daha az hareket ve egzersiz, yanlış beslenme alışkanlıklarının midede aşırı asit salgılanmasına sebep olduğunu belirterek, "Çağımızın hastalığı olan stres ve depresyon da asit salınımını artırıyor. Tüm bu sağlıksız alışkanlıklar ve stresli yaşam biçimi, mide ve bağırsak hastalıklarını tetikliyor." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerde mide ve bağırsak hastalıklarına dikkat


Mide ve bağırsak hastalıklarından en çok etkilenen risk gruplarından birinin de öğrenciler olduğunu, yoğun ders programı ve sınav stresinin, öğrencilerin sindirim sistemini olumsuz etkilediğini vurgulayan Şenateş, öğrencilerde en sık rastlanan mide ve bağırsak şikayetlerinin karın ağrısı, karında gaz ve şişkinlik, hazımsızlık, dışkılama alışkanlığında değişiklik, midede ağrı ve yanma, mide ekşimesi olarak sıralandığını bildirdi.

Özellikle yoğun sınav maratonu stresi yaşayan öğrencilerde mide şikayetleri ile doktora başvurma oranının dikkati çekici boyutlara ulaştığını belirten Şenateş, sindirim sistemine dair şikayetlerin ciddiye alınması gerektiğini aktardı.

"Mide ve kolon kanserlerinin sebeplerinin başında yanlış beslenme alışkanlıkları geliyor"

Prof. Dr. Ebubekir Şenateş, sindirim sistemini ilgilendiren mide ve kolon kanserlerinin sebeplerinin başında yanlış beslenme alışkanlıklarının geldiğine işaret ederek, "Mangalda pişirilen etler, aşırı tuzlu yiyecekler, işlenmiş gıdalar mide ve kolon kanserine zemin hazırlıyor. Organik ve taze sebzeler, Akdeniz tarzı beslenme, tam tahıllı ve lifli gıdalar tüketmek ise mide ve kolon kanserlerine karşı koruyucu etki gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Mide ve bağırsak hastalıklarından korunmak için sigara ve alkolden uzak durmanın önemini vurgulayan Şenateş, mide ve kolon kanseri de dahil olmak üzere sindirim sistemi ile ilgili rahatsızlıklara endoskopi ve kolonoskopi ile kolaylıkla tanı konulabildiğini, ağrısız ve neredeyse hiçbir komplikasyon riski taşımayan bu tanı yöntemlerinin, erken teşhis açısından da önem taşıdığını kaydetti.

İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:44 Kaynak: AA
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