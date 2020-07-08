Sindoma Başkanı Osman Eş: "İnşaatta iş bitirme itibarının bir geçerliliği olmalı" - Son Dakika

Sindoma Başkanı Osman Eş: "İnşaatta iş bitirme itibarının bir geçerliliği olmalı"

Sindoma Emlak Müşavirlik Yönetim Kurulu Başkanı Osman Eş, sektörde en büyük sorunun denetimsizlik olduğunu belirterek, ülkede isteyen herkesin sabah kalkıp müteahhit olabildiğine dikkat çekti.

Sindoma Emlak Müşavirlik Yönetim Kurulu Başkanı Osman Eş, sektörde en büyük sorunun denetimsizlik olduğunu belirterek, ülkede isteyen herkesin sabah kalkıp müteahhit olabildiğine dikkat çekti. Eş, "Sektörde iş bitirme itibarının bir geçerliliği olmalıdır" dedi.

TRT'nin yeni dizi ekrana gelmek için geri sayıma başladı! Tövbeler Olsun'dan ilk kareler yayınlandı
Polisin elini ısırdığı iddia edilen oyuncu Feyza Civelek'e hapis cezası
Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi


Hayatında hiç konut yapmamış birkaç kişinin gidip 3 bin konutluk proje yapmasının engellenmesi gerektiğini dile getiren Osman Eş, "Firmalar, iş bitirme yeterlilikleri ile yapılabilecek proje alanı arasında ilinti kurularak yetkilendirilmeli. Bu sayede mağdurlar azalacaktır" dedi.


Türkiye'de özellikle büyük şehirlerde orta gelir grubuna hitap edecek konut üretimi problemi olduğunu kaydeden Osman Eş, şöyle devam etti;


"Bu durum üreticiden kaynaklanmıyor. Kaynaklar pahalı yani konutun en temel kaynağı olan arsa temini maliyeti. Bu da alıcının talebine ve alım gücüne göre fazla proje üretilememesine neden oluyor. Yatırımcı tarafından bakacak olursak, arsa fiyatlarının çok yüksek olması erişilebilir konut üretimini engelliyor. Ayrıca vergi ve mevzuattaki belirsizliklerden doğan aksaklıklar var. Tüm bunlar inşaat sektörünü zayıflatan, yatırımı güçleştiren nedenler" dedi.


Ülkemizde insanların en öncelikli hedefinin bir ev bir araba olduğuna dikkat çeken Sindoma Başkanı Osman Eş, "Biz de insanların belki de ömründe 1 defa sahip olmak istedikleri bir gayrimenkule en doğru ve şeffaf biçimde ulaşmalarını sağlamak için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz" dedi.


Merdiven altı türedi emlakçıların da kendi meslek itibarlarına darbe vurduğunu belirten Eş, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 6. Maddesinin, 5 Haziran 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdini hatırlatarak, "Yönetmeliğin 6. maddesine göre, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin yetkili kişilerden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün sorumlu emlak danışmanı ulusal yeterliliğine dayalı MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olması gerekiyor. İlgili yönetmeliğin 10. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince işletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin sorumlu emlak danışmanı veya emlak danışmanı ulusal yeterliliklerine dayalı MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinden birine sahip olmaları zorunlu hale getirildi. Emlak ya da konut alacak, satacak kişiler, emlak müşavirlerinin mutlaka yetki belgesine sahip olduğunu teyit ettirmelidir" hatırlatmasında bulundu. - ADANA

Sabah, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 08:19 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Sindoma Başkanı Osman Eş: 'İnşaatta iş bitirme itibarının bir geçerliliği olmalı' - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

11:16 Lucca'da tuvalette tacize uğrayan çalışan mahkemede olay anını anlattı 11:14 Adana'da berber kalfası, dün tıraş ettiği müşterisi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu 11:03 Bursa'da polise hakaretler savuran yarbay hakkında 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı 11:01 İzmir'de bir taksici, bebeği taksiye kusan müşteriden 400 lira istedi 10:45 Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler 10:16 Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı 10:05 Boşanmak isteyen kadının hayatı kabusa döndü: Tehdit mesajları alıyorum, ölmek istemiyorum 09:58 Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu 07:50 Bir zamanların zam şampiyonu olan soğanın fiyatı bir liraya kadar geriledi 07:33 Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım 00:45 Sakarya'daki patlamaya ilişkin havai fişek fabrikasının 2 sahibinden biri tutuklandı 00:27 Survivor 2020'nin favorilerinden Sercan Yıldırım, adaya veda etti 21:59 Maçta rakibiyle çarpışan rugby oyuncusu Sia Soliola'nın, kafatası kırıldı 21:18 Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı 20:14 Türk Deniz Kuvvetleri, Libya açıklarında dev bir tatbikata hazırlanıyor
TRT'nin yeni dizi ekrana gelmek için geri sayıma başladı! Tövbeler Olsun'dan ilk kareler yayınlandı
14:10
Oyunculuk hayaliyle evden kaçıp şehir şehir dolaştı, başına gelmeyen kalmadı
14:03
Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi
13:46
Son dakika: Ayasofya'nın 15 Temmuz'da ibadete açılma ihtimalini değerlendiren Kurtulmuş: İnşallah daha önce açılır
13:43
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
13:14
Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı
12:20
11 yaşındaki oğlunu telefonla çok fazla oynadığı için çamaşır ipiyle boğarak öldürdü
12:19
Emniyet kemeri hayat kurtardı! Trafik kazası geçiren sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü
12:15
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
12:00
3 yaşındaki kuzenine sigara içiren sorumsuz kuzenin ailesi ilk kez konuştu: Korktu, ağladı, çok pişman
11:49
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2020 14:42:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sindoma Başkanı Osman Eş: "İnşaatta iş bitirme itibarının bir geçerliliği olmalı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]