Sindoma Başkanı Osman Eş: "Merdiven altı emlak firmaları sektöre zarar veriyor"

Sindoma Emlak Müşavirliği kurucusu Osman Eş, kontrolsüz şekilde çoğalan, merdiven altı tabir edilen gayrimenkul firmalarının başvurduğu vurgun politikalarının sektörde ciddi problemlere yol açtığını söyledi.



Gayrimenkul sektöründeki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulunan Osman Eş, alıcı ve satıcıların emlak müşavirlerinden Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca verilmiş olan yetki belgesini sorgulamalarını tavsiye etti.



Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 6. Maddesi, 5 Haziran 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini, buna göre, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin yetkili kişilerden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün sorumlu emlak danışmanı ulusal yeterliliğine dayalı MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olması gerektiği kaydeden Eş, "İlgili yönetmeliğin 10. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince işletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) veya emlak danışmanı (Seviye 4) ulusal yeterliliklerine dayalı MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinden birine sahip olmaları zorunlu hale getirildi" dedi.



Alıcı ve satıcıyı bir araya getirme noktasında, günümüzde giderek kalabalıklaşan gayrimenkul sektörü içinde karşılaştıkları temel sorunun merdiven altı tabir edilen yetkisiz emlakçılar olduğunu vurgulayan Osman Eş, şöyle devam etti:



"Kontrolsüz şekilde çoğalan, merdiven altı tabir ettiğimiz gayrimenkul firmalarının vurgun politikaları sektörde ciddi problemlerle karşılaşmamıza neden oluyor. Mevcutta müşterilerin büyük çoğunluğu, mülk sahibinin mülkünün üzerinden, adil olmayan hizmet bedelleri alınmasından son derece rahatsız. Bunun yanı sıra birden fazla firmada satışa sunulan mülkün, firmalar arasındaki fiyat farklılıkları da sektöre olan güvensizliği artırıyor. Şeffaf olmayan hizmet bedelleri, yanlış fiyatlandırma politikaları, mülkü alacak olanı da satacak olanı da sektörden uzaklaştırmakta. Mortgage sistemi hakim oldukça, sektöre yasal düzenlemeler getirildikçe, sorumlulukların artması nedeni ile gayrimenkul değerlemesinden, sigortalamasına kadar bir çok alanda işin uzmanlarına ihtiyaç duyulacaktır. Bu zincirleme işleyişte sistemin gerisinde kalan, niteliksiz firmaların sektör içerisinde ayakta kalması çok zorlaşacak. Aynı zamanda çoğalan bu şirketlerin bilgi ve donanım eksikliği, işe gereken önemi vermemesi, tabi ki zamanla kurumsal gayrimenkul şirketlerin daha ön plana çıkmasına, daha çok tercih edilmesine neden olacak. İlerleyen süreçte pazarlama stratejilerine daha fazla önem verilecek ve doğru fiyat üzerinden doğru alıcıya daha kısa sürede satış gerçekleştirmenin yolu sağlanacak. Rekabet o yöne doğru gidiyor." - ADANA