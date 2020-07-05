Sindoma Başkanı Osman Eş: "Merdiven altı emlak firmaları sektöre zarar veriyor" - Son Dakika

Sindoma Başkanı Osman Eş: "Merdiven altı emlak firmaları sektöre zarar veriyor"

Sindoma Emlak Müşavirliği kurucusu Osman Eş, kontrolsüz şekilde çoğalan, merdiven altı tabir edilen gayrimenkul firmalarının başvurduğu vurgun politikalarının sektörde ciddi problemlere yol açtığını söyledi.

Sindoma Emlak Müşavirliği kurucusu Osman Eş, kontrolsüz şekilde çoğalan, merdiven altı tabir edilen gayrimenkul firmalarının başvurduğu vurgun politikalarının sektörde ciddi problemlere yol açtığını söyledi.

İlk tehlike Trabzon'dan geldi! Top az farkla dışarı çıktı
Bakan Koca, sıkılmadan uyarmaya devam ediyor: Sosyal mesafe kuralını kat kat fazla uygularsanız tatilde kat kat iyi dinlenirsiniz
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı


Gayrimenkul sektöründeki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulunan Osman Eş, alıcı ve satıcıların emlak müşavirlerinden Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca verilmiş olan yetki belgesini sorgulamalarını tavsiye etti.


Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 6. Maddesi, 5 Haziran 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini, buna göre, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin yetkili kişilerden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün sorumlu emlak danışmanı ulusal yeterliliğine dayalı MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olması gerektiği kaydeden Eş, "İlgili yönetmeliğin 10. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince işletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) veya emlak danışmanı (Seviye 4) ulusal yeterliliklerine dayalı MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinden birine sahip olmaları zorunlu hale getirildi" dedi.


Alıcı ve satıcıyı bir araya getirme noktasında, günümüzde giderek kalabalıklaşan gayrimenkul sektörü içinde karşılaştıkları temel sorunun merdiven altı tabir edilen yetkisiz emlakçılar olduğunu vurgulayan Osman Eş, şöyle devam etti:


"Kontrolsüz şekilde çoğalan, merdiven altı tabir ettiğimiz gayrimenkul firmalarının vurgun politikaları sektörde ciddi problemlerle karşılaşmamıza neden oluyor. Mevcutta müşterilerin büyük çoğunluğu, mülk sahibinin mülkünün üzerinden, adil olmayan hizmet bedelleri alınmasından son derece rahatsız. Bunun yanı sıra birden fazla firmada satışa sunulan mülkün, firmalar arasındaki fiyat farklılıkları da sektöre olan güvensizliği artırıyor. Şeffaf olmayan hizmet bedelleri, yanlış fiyatlandırma politikaları, mülkü alacak olanı da satacak olanı da sektörden uzaklaştırmakta. Mortgage sistemi hakim oldukça, sektöre yasal düzenlemeler getirildikçe, sorumlulukların artması nedeni ile gayrimenkul değerlemesinden, sigortalamasına kadar bir çok alanda işin uzmanlarına ihtiyaç duyulacaktır. Bu zincirleme işleyişte sistemin gerisinde kalan, niteliksiz firmaların sektör içerisinde ayakta kalması çok zorlaşacak. Aynı zamanda çoğalan bu şirketlerin bilgi ve donanım eksikliği, işe gereken önemi vermemesi, tabi ki zamanla kurumsal gayrimenkul şirketlerin daha ön plana çıkmasına, daha çok tercih edilmesine neden olacak. İlerleyen süreçte pazarlama stratejilerine daha fazla önem verilecek ve doğru fiyat üzerinden doğru alıcıya daha kısa sürede satış gerçekleştirmenin yolu sağlanacak. Rekabet o yöne doğru gidiyor." - ADANA

Merkez Yürütme Kurulu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 14:59 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sindoma Başkanı Osman Eş: 'Merdiven altı emlak firmaları sektöre zarar veriyor' - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

16:42 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı 15:18 Hindistanlı iş adamı koronavirüse karşı altın maske takıyor 15:15 4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş 15:12 Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım 14:58 Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı 14:52 Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça "Allah" yazısı 14:43 Polise ihbar edilen maganda, güvenlik görevlisini darp etti! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı 14:29 ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın 13:47 Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti 13:35 Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla 12:43 İstanbul'a usulsüz taşınan yüzlerce kilogram tulum peynirine el konuldu 12:00 İki kardeş, yolunu kestiği emekli polisi baltayla saldırarak öldürdü 11:02 Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var 09:34 Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti 08:12 Mahkemeden beklenmedik karar! Polislerin kestiği salgın cezasını geçersiz saydı
Pozisyonlar art arda geliyor! Bu kez G.Saray gole çok yaklaştı
20:10
Bakan Koca, sıkılmadan uyarmaya devam ediyor: Sosyal mesafe kuralını kat kat fazla uygularsanız tatilde kat kat iyi dinlenirsiniz
20:08
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
20:01
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı
19:40
Son Dakika: Türkiye'de 5 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 1148 yeni vaka tespit edildi
19:24
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
19:09
Koronavirüs salgınıyla ilgili yeni iddia: 7 yıl önce Çin'deki bir madende ortaya çıktı
18:52
Küçükbaş hayvan çalan zanlı, pişkinliğiyle pes dedirtti
18:35
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
17:44
Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
16:44
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2020 21:11:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sindoma Başkanı Osman Eş: "Merdiven altı emlak firmaları sektöre zarar veriyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]