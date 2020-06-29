Sindoma Yönetim Kurulu Başkanı Osman Eş: "Emlak yatırımında Türkiye güvenli liman" - Son Dakika

Sindoma Yönetim Kurulu Başkanı Osman Eş: "Emlak yatırımında Türkiye güvenli liman"

Sindoma Emlak Müşavirliği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Eş, Türkiye'de inşaatın lokomotif sektör olma özelliğini sürdürdüğüne dikkat çekerek, "Emlak yatırımında Türkiye güvenli liman olduğunu kanıtladı" dedi.

Sindoma Emlak Müşavirliği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Eş, Türkiye'de inşaatın lokomotif sektör olma özelliğini sürdürdüğüne dikkat çekerek, "Emlak yatırımında Türkiye güvenli liman olduğunu kanıtladı" dedi.

Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı
Operasyona giden polis araçlarının Emniyet Müdürlüğü'nden ayrılışı havadan fotoğraflandı
Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geldi

Emlak sektörünün aynı zamanda makro ekonominin lokomotif sektörü konumunda olduğunu, dolayısıyla sektörün büyümesi ve üretimin teşvik edilmesindeki ana kriterin satış rakamları olduğunu belirten Osman Eş, "Türkiye ekonomisi büyüyor ve inşaat sektörü de bu büyümenin lokomotifidir. Bu sebeple kredi faizlerinin düşmesiyle tetiklenen sektörümüzün korunup kollanması gerektiğini düşünüyoruz. Artık ülkemizde birçok kurumsal ve güçlü firmanın bile özellikle arsa yatırımları ile ilgilenen özel birimleri ve personelleri bulunuyor. Bu durum ise bize, ister kısa ister uzun vadede en büyük kazanç ve yatırım aracının arsa olduğunu gösteriyor. Bütün bu bilgiler doğrultusunda üretim kapasitesinin devletin uygulayacağı teşvik paketleriyle desteklenmesinin üreticiyi, alıcıyı ve sektörü canlı tutacağını düşünüyorum" dedi.

Türkiye genelinde konut satışlarının 2020 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 oranında artarak 108 bin 670 olduğunu kaydeden Eş, konut satışlarında, İstanbul'un 19 bin 846 konut satışı ve yüzde 18,3 ile en yüksek paya sahip olduğuna dikkat çekti. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 12 bin 409 konut satışı ve yüzde 11,4 pay ile Ankara, 7 bin 131 konut satışı ve yüzde 6,6 pay ile İzmir'in izlediğini ifade eden Osman Eş, şöyle devam etti:

"Bu verilere Alım oranları aynı paralelde eşlik etti. Bu da demektir ki yatırımcı gayrimenkul sektörüne gereken hassasiyeti gösteriyor, tereddüt etmiyor ve işlem gerçekleştiriyor.Piyasaların kurdaki artışlar ve zaman zaman değişimlerle yorulduğunu gözlüyoruz. Bazı durumlarda çekimser kalıp beklemek bu tür dönemlerin doğal sonucudur. Ancak gayrimenkul alışveriş trafiği hiçbir zaman bitmez; insanlar, yaşayacakları alanlarını/evlerini ve ofislerini değiştirmek, yenilemek, başka bir semte taşınmak, evlenmek, kendi işini kurmak gibi pek çok nedenle sürekli hareket oluşturuyorlar. Bu gerçeklerle birlikte gayrimenkul, diğer yatırım araçlarına kıyasla karlılığını kanıtlamış bir yatırımdır. Borsada, dövizde veya faizde aradığını bulamayanlar daima gayrimenkule yönelirler. Sektörde neredeyse her gün, yeni bir proje tanıtımı yapılıyor ve satışa çıkarılıyor. O nedenle uzmanların da dile getirdiği gibi Türkiye, emlak sektörü konusunda güvenli bir liman haline geldi, diyebiliriz. Özellikle yabacı talebindeki artış, bu konuda bizi haklı çıkarıyor." - ADANA

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 09:35 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sindoma Yönetim Kurulu Başkanı Osman Eş: 'Emlak yatırımında Türkiye güvenli liman' - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

16:08 Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı 16:01 Operasyona giden polis araçlarının Emniyet Müdürlüğü'nden ayrılışı havadan fotoğraflandı 15:13 Bu nasıl kardeşlik? Dut ağacını budayan kardeşini ve yeğenini gözünü kırpmadan öldürdü 15:00 Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı 13:39 Uzman isimden tsunami uyarısı: Karşı karşıya kalabiliriz 12:13 Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, yanlışlıkla paylaşınca, transfer hedefinin Andre Pinto olduğu ortaya çıktı 12:07 Astronotların eğitimi için geliştirilen "uzay kokusu" parfüm oldu 11:59 Türk insanının binde 8'i koronavirüse bağışıklık kazandı, nüfusun geri kalanı risk altında 11:47 Bodrum Belediye Başkanı'ndan 370 liralık dönere eleştiri: Benim de kesem yetmez 10:42 Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı 07:46 Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor 01:53 İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor 00:01 Başakşehir - Galatasaray maçının ardından iki takım saha içinde tartışma yaşadı 23:15 Gaziantep FK, sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı 23:01 Başakşehir - Galatasaray maçında Lemina'dan sonra Linnes de sakatlandı
Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı
16:08
Operasyona giden polis araçlarının Emniyet Müdürlüğü'nden ayrılışı havadan fotoğraflandı
16:01
Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geldi
15:59
Napoli, Cengiz Ünder için Roma ile masaya oturdu
15:47
Fernando Torres, milli takımla çıktığı 3 finalde kaydettiği gollerle ülkesine 3 Avrupa şampiyonluğu kazandırdı
15:46
Usta oyuncular, Bayrak 3 filmine destek vermek için ücretsiz rol alacak
15:35
Haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün itibarıyla yatırılmaya başlandı
15:34
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında toplandı
15:21
Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs göndermeli YKS paylaşımı: Kaç netin var?
15:16
Bu nasıl kardeşlik? Dut ağacını budayan kardeşini ve yeğenini gözünü kırpmadan öldürdü
15:12
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 16:28:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sindoma Yönetim Kurulu Başkanı Osman Eş: "Emlak yatırımında Türkiye güvenli liman" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]