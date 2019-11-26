Sinek ısırığından ölen kadının ağabeyi konuştu

"İncir koparırken incirin içinden sinek ısırıyor"

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Batı Nil Virüsü İddiasıyla hayatını kaybeden kadının ağabeyi konuştu. Ağabey Recai Sezgin; "Burada incir ağacından incir koparırken incirin içinden sinek ısırıyor. Buda arı soktu diye göremiyor" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Muratlı ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki Yüksel Sezgin'i iddiaya göre ilçede sinek ısırdı. Bunun üzerine Yüksel Sezgin isimli kadın hastaneye müracaat etti. Namık Kemal Üniversite Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Sezgin, 2 aylık tedavi süresinin sonunda hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili konuşan kadının ağabeyi Recai Sezgin, "Burada incir ağacından incir koparırken incirin içinden sinek ısırıyor. Buda arı soktu diye göremiyor çünkü sinek büyük sinek arı gibi böyle. Beş altı saat sonra rahatsızlandı. Bizde onu hemen buraya hastaneye getirdik. İçeride düştü komaya girdi. Buradan Tekirdağ'a araştırmaya gittik. Orada kendisini kaybetmeye başladı. Tabi ilk giriş acil kısmında gayet güzel ilgilendiler. Yukarıya yoğun bakıma aldılar ve kardeşimle bir daha diyaloğumuz koptu. Eli dört gün zaten hep uyudu. Hiç uyandırılmadı. Bize verilen bilgilerde hastanenin her türlü donanımı var, fakat personelinde hayır yok. Personel bize detaylı hiç bir detaylı bilgi vermedi. Anlattı kendi dilinde bir şeyler sorarsan cevap verdi. Sorunun neticesinde ise kritik, kritik. Tabi son dediler ki akciğeri balgam yaptı onu temizleyeceğiz boğazını deldiler. Boğazını deldikleri gün bize göstermediler ve yine sorunlar yaşandı" şeklinde konuştu.

Evde oturduklarında kendilerini hastaneye çağırıldıklarını dile getiren Sezgin konuşmasının devamında, "Pazar günü bize telefon ettiler. Biz de Tekirdağ'a gittik ve hastanızı kaybettiniz dediler. Ne başhekimi ne de araştırmayı takip eden doktorun basına yapmış olduğu açıklamalarda kendisiyle bir sefer dahi muhattap olmadık. Gelip bize bir bilgi vermedi. İlkten bize nil virüsü var dediler, basit üç kuruşluk antibiyotiklerle kendi kafalarından tedavi yapmaya kalktılar. Benim üzüntüm yoğun bakıma içeriye girdiğimiz zaman bize detaylı bir bilgi verilmedi. Bize verilen bilgi nil virüsü olduğunu ve antibiyotik tedavisinin yapılacağını bu kadar. Şunu şunu uyguluyoruz. Bir gün iki gün değil ki. Elli beş gün biz burada hastanede kaldık. Elli beş gün zaten kapısını kapattılar. Yanına girip de bir şey yapma imkanımız da olmadı. Camdan bakıyorsun hoca yanına geliyor senin sen bir şeyler sorarsan zaten benim aklımda soracak birçok şeyim var. Oraya gittiğin zaman içeriye girememenin üzüntüsü var moralin bozukluğundan bir şey soramıyorsun. Onlarda detaylı hiç bir şekilde bir şey vermediler. Sade konuştukları kritik. İnsan derki şu tedavi uyguluyoruz. Şunu yapıyoruz. Yok surat bir karış. Bir bayan vardı orada hoca onunla bir gün görüştük. Bir daha yoğun bakım da kalan hoca geliyor bilgi vermiyor. Başka bir şey yok. Açıklama yapan hocayı görmedik."

Kardeşlerini alıp başka bir hastaneye götürmek istediklerinde buna izin verilmediğini de anlatan Recai Sezgin; "Hastamızı almak istedik buradan alamazsınız dediler. Alamazsak yönlendir. Yaptığını söyle. Bizim alma talebimiz oldu. Tabi ki alamazsınız diye söylediler. Nereye gidersen git Antibiyotik tedavisinden başka yapacak bir şey yok dediler. Normalde bir insanı arı soksa eli şişer. Bunda olmadı eli çürüdü. Zaten hemen fark ederek hastaneye getirdim. Yürü dedim yürüyemedi. Odasına gidemedi, emekleyemedi. İşimiz bitsin bakacağız. Avukatlar ile görüşeceğiz, gereken neyse yapacağız. Şuan için bakacak halim yok. Gelen gidenimiz oluyor" dedi.