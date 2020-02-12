Sinek Köprüsü'nden beton bariyeler kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sinek Köprüsü'nden beton bariyeler kaldırıldı - Son Dakika

Sinek Köprüsü'nden beton bariyeler kaldırıldı

6 saat önce

Konuşanlar: Beton bariyerlerin kaldırılması -Başbakanlık Özel Kuvvetler Başkan Yardımcısı Casim Yahya ile röportaj -Bağdat Karh bölgesi Trafik Polis Dairesi Genel Müdürü Faris Amir Ambdulkerim ile röportaj Köprüde temizlik çalışmaları Irak'ın başkenti Bağdat'ta, güvenlik güçleri,...

Konuşanlar:

Beton bariyerlerin kaldırılması

- Başbakanlık Özel Kuvvetler Başkan Yardımcısı Casim Yahya ile röportaj

- Bağdat Karh bölgesi Trafik Polis Dairesi Genel Müdürü Faris Amir Ambdulkerim ile röportaj

Köprüde temizlik çalışmaları Irak'ın başkenti Bağdat'ta, güvenlik güçleri, gösterilerden dolayı trafiğe kapatılan Sinek Köprüsü'nden beton bariyerler kaldırıldı. Köprü, önümüzdeki saatlerde trafiğe açılacak. Başbakanlık Özel Kuvvetler Başkan Yardımcısı Casim Yahya, köprünün 24 saat içerisinde trafiğe açılacağını söyledi. Bağdat Karh bölgesi Trafik Polis Dairesi Genel Müdürü Faris Amir Ambdulkerim ise köprünün Bağdat'ın iki yakasını birbirine bağladığını ifade ederek, araç geçişlerine açılmasının trafiğe rahatlatabileceğini kaydetti.

Sinek Köprüsü'nden beton bariyeler kaldırıldı

Başbakanlık, Bağdat, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 10:36 Kaynak: AA
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