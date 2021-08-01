Sinek saldırısıyla mücadele eden Ali Koç'un tepkileri gülmekten kırdı geçirdi

Sarı-Lacivertliler'in Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda kulübün gündemine dair önemli açıklamalar yaptı. Ancak Koç, konuşması esnasında bir sineğin saldırısına uğradı.

KOLONYA İSTEDİ

Başkan, sineği kovmak istese de başarılı olamadı. Etrafındakilerden kolonya istedi. Ardından Koç, "Kolonya dökünce gidiyor mu? Şimdi kameralara kolonya döksek parfüm sıkarmış gibi televizyona mı çıkacağız" diyerek üzerine bol miktarda kolonya sıktı.

"O ÇİÇEK SULAMAK İÇİN"

Başkan Koç, kolonya işlemini hallettikten sonra masadan bir şişe uzatıldı. Ardından komik diyalog yaşandı. Başkan, "Hayır o çiçek sulamak için, o olmaz. Gerek yok" diyerek takıldı.