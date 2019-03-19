Sinek Uçuşmalarına Karşı Yaban Mersini Ve Bal Kabağı Tüketin

Gözümüzün önünden sinek uçuşması hissini birçoğumuz yaşamışızdır. Genellikle mavi gökyüzüne, beyaz tavana veya açık renkli yüzeylere baktığımızda belirgin hale gelir. "Kimi zaman toz zerreciklerine benzeyen kimi zaman solucanvari yapıda, hangi yöne baksak o yöne hareket eden sinek uçuşmaları genellikle ilerleyen yaşlarda daha sık görülür" diyen Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Atmaca, sinek uçuşmalarının sebepleri hakkında bilgiler verdi…

"Sinek uçuşmalarının başlıca nedeni gözümüzün içerisindeki yumurta akına benzer jölemsi kıvama sahip 'vitreus' diye isimlendirdiğimiz yapının yıpranmasıdır. Bu yıpranma erken yaşlarda kolayca onarılabilirken ileri yaşlarda aynı hızda yenilenme ve onarım mümkün olmadığından sinek uçuşmaları olarak görüş alanımıza yansır."

KRONİK HASTALIKLAR TETİKLEYEBİLİR

"Diyabet, hipertansiyon ve bağ dokusu hastalıkları gibi kronik hastalığı olanlarda, yeteri kadar sıvı tüketmeyen, yeterli antioksidan ve vitamin almayan, dengesiz beslenenlerde, ekran karşısında çok vakit geçirip uyku düzensizliği olan kişilerde, yüksek miyoplarda, tütün ve alkol kullananlarda daha sık görülür."

"Sinek uçuşmalarının birçoğu kendiliğinden düzelirken bazıları retina yırtılması gibi ciddi hastalıkların habercisi olabilir" diyen Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Atmaca, "Bu nedenle ani başlayan ve kendiliğinden iyileşme göstermeyen, beraberinde ışık çakmaları olan durumlarda mutlaka göz hekimine başvurulmalıdır" diyerek uyardı.

BESİN TAKVİYESİ ALIN, BOL SIVI TÜKETİN

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Atmaca, "Yaban mersini ve bal kabağını diyetimize ekleyerek, göze özel vitaminleri ve antioksidanları içeren destekleyici besin takviyesi alarak, bol sıvı tüketip gözlerimize dinlenme şansı tanıyarak sinek uçuşmalarının çoğundan kurtulabiliriz. Bazı durumlarda vitreus içerisine lazer uygulayarak temizleme yapılabilir. Şayet kişinin günlük yaşamını etkileyecek kadar çok sinek uçuşmaları, siyah noktalar var ise vitrektomi işlemi ile bunlardan tamamen kurtulmak mümkündür" diyerek tedavi yöntemlerini de anlattı.