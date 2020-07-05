- Sinek ve haşereleri uzaklaştıran doğal yöntem - Son Dakika

- Sinek ve haşereleri uzaklaştıran doğal yöntem

- Sinek ve haşereleri uzaklaştıran doğal yöntem Yaz ayları ile birlikte ortaya çıkan sivrisinek ve böcek ısırığı ile güneş yanığı ile ilgili vatandaşlar kimyasal ürün kullanmak istemeyince soluğu aktarlarda alıyor.

- Sinek ve haşereleri uzaklaştıran doğal yöntem

Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
İstanbul'da hava sıcaklıklarının yükselmesiyle vatandaşlar plajlara akın etti
Eski Beşiktaşlı Dusko Tosic, Belgrad'da bıçaklı saldırıya uğradı

DÜZCE - Yaz ayları ile birlikte ortaya çıkan sivrisinek ve böcek ısırığı ile güneş yanığı ile ilgili vatandaşlar kimyasal ürün kullanmak istemeyince soluğu aktarlarda alıyor. Güneş yanığı için en çok kakao, buğday ve havuç yağının karışımı, haşereler için Lavanta, limon ve biberiye yağının karışımı tercih ediliyor.

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte sivri sineklere karşı kimyasal ürün kullanmak istemeyen vatandaşlar soluğu aktarlarda aldı. Yaz aylarında sivri sinek ve böcek ısırıklarının çoğalması ile birlikte kimyasal ürün kullanmak istemeyenlerin aktarlara geldiğini dile getiren Aktar Furkan Zenci, "Bunlarda daha çok lavanta yağı, limon yağı ve biberiye yağını öneriyoruz. Bunların üçünü beraber karıştırarak ciltlerine sürebilirler. Akşamları yatmadan önce sürebilirler sürdüklerinde sinek yaklaşmaz. Bu ürünü püskürtme yapabilirler. Yine sinek odaya giremez veya karanfili yakıp onun dumanı ile sinek ve böcekleri uzaklaştırabilirler. Karınca için, hazır karınca tozları var. Böcekler içinde kullanılabilir. Bu ürünler öldürücü değiller, sadece uzaklaştırmak için kullanılan doğal ürünler. Ekstradan fesleğen kullanabilirler. Fesleğen yaş halinde veya kuru halinde yattıkları yerde durabilir. Onun kokusuna da sivrisinekler ve böcekler yaklaşmaz" diye konuştu.

"Doğanın bize verdiğini kullanabiliriz"

Sıcak havalar ile birlikte güneş yanıklarından korunmak isteyenler de kimyasal ürün kullanmak yerine doğal yağların karışımı ile ortaya çıkartılan yağ ile güneş yanıklarından korunabileceklerini dile getiren aktar Zenci, "Havalar ısındı. Denizler ve sahillerde vatandaşlar yoğunluk oluşturuyor. Bağ ve bahçe işleri başladı. Tarlada geziyorlar, güneşin altında kalıyorlar. Kimyasal kullanmak istemeyen vatandaşlar doğanın bize vermiş olduğu doğal yağları kullanabilirler. En çok kullanılan yağlar arasında kakao, buğday ve havuç yağlarının karışımı ile jajoba yağı kullanılır. Ekstradan bunların hazır halinde olanlarda var. İçerisinde 10-12 yağın karışımı olarak satılır. Bunu da kullanabilirler. Herhangi bir şekilde cilde zarar vermez. Aksine cildi daha sağlıklı ve daha güzel bir görünüme kavuşturur. İçerisinde herhangi bir kimyasal ürün yok. Vatandaşlar bu ürünleri rahatlıkla kullanabilir" şeklinde konuştu.

güneş yanığı, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 11:21 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel - Sinek ve haşereleri uzaklaştıran doğal yöntem - Son Dakika

Son Dakika

15:12 Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım 14:52 Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça "Allah" yazısı 14:29 ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın 13:50 Sıla'nın Karanfil şarkısına "sigara" yasağı! Klip yayından kaldırıldı 13:47 Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti 13:46 Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut görevinden istifa etti ancak yönetim kabul etmedi 13:35 Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla 11:02 Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var 09:34 Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti 09:27 Boş yolda giderken arabayı bu hale getirdi! Akılalmaz kaza kamerada 21:58 Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi 16:53 Bakan Soylu: Mardin'de kimyasal patlayıcı ele geçirildi 15:28 Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu 15:24 Adıyaman'da görülen dev çekirge şaşkınlık yarattı 12:43 Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
17:44
Eski Beşiktaşlı Dusko Tosic, Belgrad'da bıçaklı saldırıya uğradı
16:55
Koronanın yapamadığını sıcak havalar yaptı! Diyarbakır'da vatandaşlar eve kapandı
16:47
Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
16:44
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı
16:42
Burdur Gölü sahilinde cansız beden bulundu
16:39
65 yaşındaki adam hayvan otlatırken yorgun merminin isabet etmesi sonucu öldü
16:08
Ümit Özat'tan Ali Koç'a eleştiri: İstersen Donald Trump ol, bu şekilde başarılı olamazsın
15:51
Hindistanlı iş adamı koronavirüse karşı altın maske takıyor
15:18
4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş
15:15
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2020 18:07:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: - Sinek ve haşereleri uzaklaştıran doğal yöntem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]