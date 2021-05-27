Bursa'da sinekle mücadele kapsamında ilaçlama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, sivrisinek ve karasinekle mücadele çalışmaları kapsamında 17 ilçede hem merkez hem de kırsal yerleşim alanlarında aralıksız ilaçlama yaptığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, sinekle mücadele çalışmalarına, 231 personel, 90 ilaçlama aracı ve 377 ilaçlama ekipmanı ile 17 ilçede kesintisiz devam ediyor.

Bu kapsamda, il genelinde kayıt altına alınan ve periyodik olarak uygulamaları yapılan 2 bin 194 ahır-gübrelik, hayvan pazarı, arıtma tesisi, pazar alanı, çöp depolama alanı ve kesimhane gibi yerlerde hem larvasit hem de rezidüel ürünlerle ilaçlama faaliyetleri kesintisiz sürüyor. Aynı zamanda 96 bin 736 çöp konteyneri ekipler tarafından hem larvasit ürünler kullanılarak larva ilaçlaması hem de rezidüel ürünler kullanılarak uçkun ilaçlamaları yapılıyor.

Sivrisinekler için en uygun üreme alanı olan sulak alanları da mercek altına alan ekipler, kent genelinde tespiti yapılan 48 bin 540 sivrisinek üreme alanı ile 67 dere yatağı, göl ve baraj kenarları sivrisinek ve kronomit üremesine karşı Sağlık Bakanlığı ruhsatlı biyolojik ürünler kullanılarak ilaçlama yapıyor.

Bu çerçevede özellikle Akçalar ve Gölyazı bölgesinde yapılan uygulamalarda amfibik araçlarla göl içinde özellikle kronomitlere karşı sazlıkların olduğu bölgeler ilaçlandı. Ekipler bölgede vatandaşların piknik yaptığı ağaçlık alanda da düzenli olarak ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Bunun yanında kayıtlı 3 bin 603 çocuk oyun parkı, dinlenme alanı, mesire alanı ve refüjlerde bulunan ağaçların periyodik olarak yeşil alan zararlılarına karşı ilaçlama faaliyetleri de düzenli olarak devam ediyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü Nilüfer Saha Sorumlusu Tolga Hançer, özellikle sulak alanların bulunduğu piknik alanlarında sivrisineğe benzeyen kronomitlerle mücadelede sazlık alanlarda ilaçlama yaptıklarını, bu zararlıyla mücadelenin de kesintisiz devam edeceğini bildirdi.