Sinekle mücadele kimyasal, biyolojik ve fiziksel çalışma ile sürüyor - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi sivrisinek ve diğer haşerelerle etkin mücadelesine yaz kış devam ediyor. Yıl boyu kimyasal, biyolojik ve fiziksel olmak üzere üç ayrı yöntemle mücadelesini sürdüren ekipler, kent merkezinin yanı sıra özellikle hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı kırsal bölgelerde de çalışma yapıyor.



Antalya Büyükşehir Belediyesi uçkun ve haşereyle mücadele çalışmalarını kış aylarında da aralıksız sürdürüyor. Toplam 1208 personel ve 122 araçla 19 ilçede başta sivrisinek olmak üzere, karasinek, hamamböceği gibi halk sağlığı açısından önemli zararlılara karşı biyolojik, kimyasal ve kültürel mücadele yapılıyor. Çevre Sağlığı ekipleri fosseptikler, bataklıklar, akışı yavaş olan arklar, bodrumlar, asansör boşlukları, sığınaklar, rögarlar periyodik olarak ilaçlıyor.



Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Alanya Vektörel Mücadele ekipleri, ilçenin yaz aylarında sivrisinek ve zararlı haşereler konusunda sorun yaşamaması için çalışıyor. Alanya'nın 102 mahallesinde 134 kişiden oluşan 55 ekiple kimyasal, biyolojik ve fiziksel olmak üzere üç ayrı yöntemle mücadele ediliyor.



Larva oluşumu engelleniyor



Alanya merkez başta olmak üzere nüfusu yoğun olan mahallelerde ağırlıklı olarak yürütülen çalışmalarda yağmur suyu giderleri, kanalizasyon hatları, site, otel ve sulama havuzları, göletler ve bina bodrumlarında biriken sularda olası larva ve ergin oluşumunu engellemek için fiziksel, biyolojik ve kimyasal mücadele gerçekleştiriliyor.



Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Hizmet Birimine bağlı Vektörle Mücadele Ekipleri de kış aylarında yağışların artmasıyla birlikte sivrisineklere üreme ortamı oluşturan ortamların ortadan kaldırılmasına yönelik kültürel mücadele çalışması gerçekleştiriyor. Atıl durumdaki lastikleri toplayan, aynı zamanda yağmur suyu dolabilecek ve sinek üremesine yol açacak olan kova, bakraç gibi kapları da boşaltan ekipler bölge halkını da bilgilendirdi.



Hayvancılık ve tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı Serik'te de Büyükşehir Belediyesi Serik Hizmet Birimi Çevre Sağlığı Ekipleri vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendirerek, yerinde inceleme yapıyor. Ekipler gelen şikayetler doğrultusunda sinek ve haşereyle etkin mücadelesini sürdürüyor.



Finike'de hız kesmiyor



Antalya Büyükşehir Belediyesi halk sağlığını korumak ve ilçeyi huzurlu bir yaza hazırlamak amacıyla sivrisinek ve karasinekle mücadeleyi Finike ilçesinde de sürdürüyor. İlçenin mahalle, sokak ve caddelerinde ilaçlama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Haşere mücadele çalışmalarını ağırlıklı olarak açık alanlarda gerçekleştiren ekipler, sulak alanlarda larva mücadelesi yapıyor, gerekli olan noktalarda açık ve yeşil alanlarda ilaçlama gerçekleştiriyor.



Sivrisinekle etkin mücadele yürütülebilmesi için sadece ilaçlama çalışmalarının yeterli olmadığını belirten Antalya Büyükşehir Belediyesi Vektörel Mücadele Ekipleri, vatandaşların özellikle yol seviyesi altında bulunan ve yağışlar sonrası su ile dolan bodrum ve sığınaklardaki suları boşaltmalarının çalışmalardaki başarıyı daha da arttıracağına dikkat çekti. Ekipler bu kapsamda apartman ve site yöneticilerine yönelik bilgilendirme çalışması yapıyor. - ANTALYA