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Sinekle yoğun mücadele devam ediyor

1 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi, merkez dahil tüm ilçelerde sinekle mücadeleye aralıksız devam ediyor.

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, merkez dahil tüm ilçelerde sinekle mücadeleye aralıksız devam ediyor. Ekipler, dereler ve deniz kıyısı da dahil sineklerin tüm üreme noktalarında ilaçlama yapıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi yaz mevsiminin başlamasıyla artış gösteren sinekle mücadele çalışmalarını merkez dahil ilçelerde ve kırsal bölgelerde sürdürüyor. Gazipaşa'dan Kaş'a kadar 19 ilçede bin 315 kişi, 182 araçla, 22 bin kilometrekare alanda mücadele hız kesmeden devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Finike Hizmet Birimi de bu kapsamda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çevre Sağlığı ilaçlama ekipleri, Finikeli vatandaşların rahat bir yaz mevsimi geçirebilmesi için hem karada hem suda ilaçlama yapıyor.Sineklerin üreme noktaları olan durgun sular, dere kenarları ve süs havuzları, şehir mazgalları, çöp konteynerleri, kanalizasyon hatları düzenli olarak ilaçlanıyor. Ekipler, vatandaşların yoğun olarak kullandığı park ve bahçeler, açık alanlarda da yaprak sineği, ağaç biti gibi çeşitli haşerelere yönelik ilaçlama çalışmalarını da gerçekleştiriyor. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:20 Kaynak: İHA
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