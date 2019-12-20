Sinekliğin yerinden çıkması sonucu pencereden düşüp ölen bebeğin cenazesi defnedildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sinekliğin yerinden çıkması sonucu pencereden düşüp ölen bebeğin cenazesi defnedildi - Son Dakika

Sinekliğin yerinden çıkması sonucu pencereden düşüp ölen bebeğin cenazesi defnedildi

6 saat önce

İzmir'de sinekliğin yerinden çıkması sonucu apartmanın 4. katındaki penceden düşerek hayatını kaybeden bir yaşındaki Helin Uztemur'un cenazesi toprağa verildi.

İzmir'de sinekliğin yerinden çıkması sonucu apartmanın 4. katındaki penceden düşerek hayatını kaybeden bir yaşındaki Helin Uztemur'un cenazesi toprağa verildi.

Karabağlar ilçesindeki evin penceresinden düşen ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren bebeğin naaşı, ailesi tarafından İzmir Adli Tıp Kurumundan alındı.

Minik Helin'in naaşı, aynı ilçedeki Uzundere Hicret Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Tırazlı Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenazeye anne Nadide, baba Cumali Uztemur ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Bebeğinin tabutuna sarılan anne Nadide Uztemur, "Annem, canım yavrum, ağlamayacağım annem ama bekle, senin yanına geleceğim, ben seni bırakmayacağım kızım." diyerek gözyaşı döktü.

Olay

Karabağlar ilçesinde dün bir yaşındaki Helin Uztemur, Yaşar Kemal Mahallesi'ndeki 11 katlı apartmanın 4. katında dayandığı pencerenin sinekliğinin yerinden çıkması sonucu beton zemine düşmüş, kaldırıldığı Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

Sinekliğin yerinden çıkması sonucu pencereden düşüp ölen bebeğin cenazesi defnedildi

Karabağlar, Adli Tıp, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 06:23 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kazaya karışan otomobilin ibresi 150'de takılı kaldı
Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu Oya Aslan yakalandı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Doğa Koleji krizine neden müdahale etmediklerini açıkladı Açıköğretim sınav sonuçları rekor sürede açıklandı

Son Dakika Haberleri
00:56 Katarlılara arazi satma vaadiyle 40 milyon liralık vurgun yapan 4 - Son Dakika
00:54 İBB önünde protesto eylemi yapan hayvanseverler İmamoğlu ile görüştü - Son Dakika
00:44 Kendisinden 3 yıldır haber alınamayan kişiyi öldürdükleri iddia edilen 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
00:36 GÜNDEM ÖZETİNE EK - Son Dakika
00:36 İstanbul'da taciz şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
23:54 Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu Oya Aslan yakalandı - Son Dakika
23:42 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Doğa Koleji krizine neden müdahale etmediklerini açıkladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 01:11:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sinekliğin yerinden çıkması sonucu pencereden düşüp ölen bebeğin cenazesi defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]