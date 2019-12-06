Sinem'i bıçakla yaralayan eşine müebbet hapis istemi

KAYSERİ'de boşanma aşamasındaki eşi Sinem Karadeniz'i (21) sokak ortasında bıçaklayarak yaraladığı suçlamasıyla tutuklanan Ali Karadeniz (26), hakkında müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Geçen 30 Eylül'de Kocasinan ilçesi Cengiz Topel Mahallesi'nde meydana gelen olayda otomobil aksesuarcısı Ali Karadeniz, sokak ortasında tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Sinem Karadeniz'i karın bölgesinden bıçakladı. Yaralanan Sinem Karadeniz, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedaviye alındı. Ali Karadeniz ise polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlandı. Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık Ali Karadeniz hakkında, 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

'KENDİMİ KAYBETTİM, PİŞMANIM'

Sanık Karadeniz iddianamede yer alan ifadesinde, "Cezaevine girmeden Sinem'in O.E. ile sosyal medyadan yazışmalarını tespit ettim. Cezaevinde olduğum sırada bana boşanma davası açtı. Cezaevinden çıktıktan sonra boya almaya giderken yolda karşılaştık. Sinem, 'seninle konuşacaklarım var' dedi. Sonra O.E. yanımıza geldi. O.E.'nin belinde bıçağı görünce Sinem'i iki kez bıçakladım. Bıçağı atıp kaçtım. Resmi nikahlı eşim olduğu için, namusum için yaptım. Kendimi kaybettim, pişmanım. Keşke böyle olmasaydı" dedi.

Tedavisinin ardından taburcu edilen Sinem Karadeniz ise iddianamedeki ifadesinde Ali Karadeniz ile aralarında şiddetli geçimsizlik bulunduğunu söyleyerek, "Ayrı yaşıyorduk. Boşanma davamız vardı. Olaydan 5 ay önce beni sokağa attı. Ben de çocukluk arkadaşım olan O.E.'nin yanına sığındım. Aramızda her hangi bir birliktelik olmadı" ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak Ali Karadeniz'in, 'reşit olmayanla cinsel ilişki' suçundan ceza aldığı ve olaydan 10 gün önce cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi.