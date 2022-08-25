Sinem'in bindiği beyaz aracın sırrı çözüldü - Son Dakika
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Sinem'in bindiği beyaz aracın sırrı çözüldü

25.08.2022 11:10
Sinem'in bindiği beyaz aracın sırrı çözüldü

İZMİR'de, iş görüşmesine gittikten sonra eve geri dönmeyen, 1 gün sonra Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdiği anlaşılan Aslıhan Sinem Çiçek'in (18) son görüntüsünde bindiği beyaz hafif ticari aracın sırrı çözüldü.

İZMİR'de, iş görüşmesine gittikten sonra eve geri dönmeyen, 1 gün sonra Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdiği anlaşılan Aslıhan Sinem Çiçek'in (18) son görüntüsünde bindiği beyaz hafif ticari aracın sırrı çözüldü. Gözaltına alınıp, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan aracın sahibi C.A.'nın, ifadesinde; Çiçek ile kendi evine gittiğini, bir süre vakit geçirdikten sonra genç kızın tek başına ayrıldığını öne sürdüğü öğrenildi.

Aslıhan Sinem Çiçek, 26 Temmuz günü saat 14.00 sıralarında, Bornova'daki iş görüşmesine gitmek için evden çıktı. Eve dönmeyen Çiçek'e ulaşmayan babası Serdar Çiçek, polise kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler, Çiçek'in Ege Üniversitesi Hastanesi'nde olduğunu tespit etti. Böbrekleri iflas ettiği belirtilen Aslıhan Sinem Çiçek, 27 Temmuz'da hastanede yaşamını yitirdi. Çiçek'in şüpheli ölümü ile ilgili ekipler, Burak Kaya'yı (27) gözaltına aldı. Genç kızın telefonu üzerinde bulunan Kaya, sorgusunda Çiçek'i kendisinin öldürmediğini söyledi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Kaya, çıkarıldığı hakimlikçe 'gasp' suçundan tutuklandı.

KAMERA KAYITLARINDAN TESPİT EDİLDİAslıhan Sinem Çiçek'in son olarak beyaz hafif ticari araca bindiği görüldü. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, beyaz aracın geçtiği noktalardaki güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerin ardından aracın plakasından, fırında çalışan arkadaşı C.A'.ya ulaşıldı.

Ekipler, belirlenen adrese baskın yapıp, C.A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.A., adliyeye sevk edildi. C.A., savcılık ifadesinde; Aslıhan Sinem Çiçek'in ölümü ile ilgisinin olmadığını öne sürdü. Beyaz aracı ile Çiçek'i aldığını, daha sonra kendi evine geçtiklerini belirten C.A.'nın, bir süre zaman geçirdikten sonra genç kızın evden tek başına ayrıldığını söylediği öğrenildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan C.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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Kaynak: DHA

Ege Üniversitesi Hastanesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinem'in bindiği beyaz aracın sırrı çözüldü - Son Dakika

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