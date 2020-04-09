Sinem Kobal gönülleri fethetti
6 saat önce
Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde giymediği kıyafetlerini bağışladı.
Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde giymediği kıyafetlerini bağışladı. Kobal, bir internet sitesinden satılan kıyafetlerinin geliriyle 20 gencin ve otizmli çocuğun eğitimine destek oldu. Bu arada Kobal ile eşinin, bu zor dönemde birçok aileye de gıda yardımında bulunduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 11:16
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