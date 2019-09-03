Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu dansları ile düşman çatlattı

Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ile katıldığı kuzeninin düğününe danslarıyla nasıl damgasını vurdu?

Sinem Kobal'ın kuzeni Can Serbay Dereci, cuma akşamı Kalamış'ta düzenlenen düğün töreniyle evlendi. Sinem Kobal gecede eşi Kenan İmirzalıoğlu ile nikah şahidi oldu.

Düğünde etekleri fırfırlı mini bir elbise giyen 32 yaşındaki oyuncu, şıklığıyla ve güzelliğiyle kendisine bir kez daha hayran bıraktı.

Sinem Kobal, kuzeninin "Evet" derken çekilen videosunu "Canımın yarısı çok mutlu olun" yorumuyla paylaştı.

Gecede Kenan İmirzalıoğlu, kayınpederi Mehmet Kobal ve kayınvalidesi Nuray Kobal'la aynı masada oturup saatlerce sohbet etti. Sosyal medyada büyük ilgi gören aile pozunu Sinem Kobal'ın güzelliğiyle dikkat çeken annesi Nuray Kobal paylaştı.

Kenan İmirzalıoğlu'yla mutluluğuyla düşman çatlatan Sinem Kobal, danslarıyla da düğüne damgasına vurdu.

Sinem Kobal, kuzeninin düğününde önce halay çekti. Daha sonra çalan pop şarkıları eşliğinde dakikalarca dans etti.