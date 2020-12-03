Sinem Sülün: Hakkımı aradım - Son Dakika

Sinem Sülün: Hakkımı aradım

03.12.2020 09:31
Sinem Sülün: Hakkımı aradım, System.String[]

Sülün, eski kayınpederi ve kayınvalidesi hakkında mahkemeden yakalama kararı çıkarmıştı.

Sülün, eski kayınpederi ve kayınvalidesi hakkında mahkemeden yakalama kararı çıkarmıştı. Eski model geçtiğimiz haftalarda ise eski kayınvalidesi ve kayınpederini Etiler'de bir restoranda görünce polise ihbar etmişti. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Sülün, yaşanan olaylarla ilgili bir açıklama yaptı: "Hakkımı aradım… Eski kocamın babası cezasını çekti fakat annesini bulamıyorlardı. Annesinin bulunmasını ve onun da cezasını çekmesini istedim. O hanımı bir türlü bulamıyorlar. Yakalanıp cezasını almasını bekliyorum."

Sinem Sülün: Hakkımı aradım

Etiler, ihbar, Sülün, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Sinem Sülün: Hakkımı aradım - Son Dakika Magazin


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