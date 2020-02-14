İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, taraf avukatları katıldı.



Duruşmada söz alan şikayetçi polis memurlarının avukatı, "Sanık hakkında ceza artırımı yapılarak hüküm kurulsun" dedi.



"OLAY MAĞDURU MÜVEKKİLİMİZDİR"



Sanık Sinem Umaş'ın avukatı ise olay gününe ilişkin olarak, "Olay anlatıldığı gibi değildir. Olay mağduru müvekkilimizdir. Öncelikle beraatini, mahkeme aksi düşüncedeyse, lehe olan hükümlerin kurulmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.



3 BİN LİRA ADLİ PARA CEZASI



Mahkeme kararını açıklayarak, sanık Sinem Umaş'ı "Görev yaptırmama için direnme" suçunu işlediğinin sabit olduğu gerekçesiyle 5 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme, sanık Umaş'ın kişiliği ve sosyal durumunu dikkate alarak verilen cezayı 3 bin lira adli para cezasına çevirdi. Mahkeme, sanık Sinem Umaş'a verilmiş olan adli para cezasının 10 eşit taksit halinde ödenmesine hükmetti. Mahkeme, sanık Umaş'ın "Kamu malına zarar verme" ve "Kamu görevlilerine görevinden dolayı hakaret" suçundan ise beraatine hükmetti.



İDDİANAME:



İddianamede, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'nde görevli olan müştekiler Kadir K. ve Kerem A'nın, 15 Aralık 2018'de saat 00.30'da Şişli Fulya Mahallesi Mehmetçik Caddesi üzerinde devriye gezdikleri belirtiliyordu. Polislerin, tekel bayisinden çıktığını ve elindeki poşette içki olduğunu fark ettikleri Umaş'ın yanına gittikleri ifade edilen iddianamede, şüpheliye saat 22.00'den sonra alkollü içecek satışı yaptığı anlaşılan büfeyle ilgili işlem yapmak üzere tutulacak tutanağa imza atması gerektiğini söyledikleri anlatılıyordu. İmza için polis merkezine davet edilmesi nedeniyle yaşanan tartışmada Sinem Umaş'ın, "Ben hiçbir yere gitmiyorum. Siz kimsiniz de beni karakola götüreceksiniz. Beni alacak adam daha anasının karnından doğmadı. İstediğim saatte istediğim yerden alkol alırım." şeklinde sözler sarf ettiği ileri sürülüyordu. Umaş'ın bu şekilde polis memurlarını tehdit ettiği, hakarette bulunup onlara elleriyle vurmaya başladığı, polis Kerem A.'nın elinde bulunan göreve tahsisli telsizin yere düşerek kırıldığı, ayrıca adli rapora göre Kerem A.'nın yaralandığı belirtiliyordu. Sanık Sinem Umaş'ın "Görevi yaptırmamak için direnme", "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "Kamu malına zarar verme" suçlarından cezalandırılması talep ediliyordu.







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