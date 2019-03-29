Son Dakika Haberleri: Sinem Ünsal Dizilerdeki Başarısını Tiyatroya'da Taşıdı

Sinem Ünsal Dizilerdeki Başarısını Tiyatroya'da Taşıdı

1 saat önce

Güzel oyuncu Sinem Ünsal; Çoban Yıldızı, Siyah Beyaz Aşk dizilerinin ardından Yapımını Med Yapım'ın, yönetmenliğini Mustafa Şevki Doğan'ın üstlendiği Kızım dizisinde 'Sevgi' karakteriyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Sinem Ünsal Dizilerdeki Başarısını Tiyatroya'da Taşıdı, System.String[]

Başarılı oyuncu ekrandaki başarısını tiyatro perdelerine de taşıyor. Cihangir atölye sahnesinde 19. yüzyılın ikinci yarısında İstanbul'da geçen bir müzikli komedi olan "Bir Alaturka Hikâyet - Raif ile Letafet"oyunu ile seyirci karşısında alkış topluyor.

Oyunda iki farklı karaktere bürünen güzel oyuncu hem oyunculuğu hem sesiyle göz dolduruyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:40 Kaynak: Bültenler

Cihangir, Güncel
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