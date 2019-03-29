Sinem Ünsal Dizilerdeki Başarısını Tiyatroya'da Taşıdı

Başarılı oyuncu ekrandaki başarısını tiyatro perdelerine de taşıyor. Cihangir atölye sahnesinde 19. yüzyılın ikinci yarısında İstanbul'da geçen bir müzikli komedi olan "Bir Alaturka Hikâyet - Raif ile Letafet"oyunu ile seyirci karşısında alkış topluyor.

Oyunda iki farklı karaktere bürünen güzel oyuncu hem oyunculuğu hem sesiyle göz dolduruyor.