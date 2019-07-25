Son Dakika Haberleri: Sinema
Son Dakika Güncel Haber

Sinema

45 dakika önce

Julien Leclercq'in yönettiği; başrollerinde Jean-Claude Van Damme, Sami Bouajila, Sveva Alviti ve Kevin Janssens'in oynadığı "Koruyucu" izleyici ile buluşacak.

Julien Leclercq'in yönettiği; başrollerinde Jean-Claude Van Damme, Sami Bouajila, Sveva Alviti ve Kevin Janssens'in oynadığı "Koruyucu" izleyici ile buluşacak.
Senaryosu Jeremie Guez'e ait olan gerilim türündeki film; gece kulüplerinde çalışarak sekiz yaşındaki kızına bakmaya çalışan bir adamın, kendisini bir anda kızının hayatını da tehdit eden olaylar içerisinde bulmasını konu ediniyor.
Sinema
Jean Claude Van Damme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 09:41 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Özge Özpirinçci, vücudunun sınırlarını zorladığı anları takipçilerinin beğenisine sundu Meryem Uzerli, güzelliğiyle İngiliz basınının dikkatini çekti! Son dakika! KKTC, hayalet şehir Maraş'ı açmak için harekete geçti Bayram için 10 bin ek seferin biletleri satışa sunuldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.7.2019 10:27:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sinema
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]