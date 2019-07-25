Sinema
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Julien Leclercq'in yönettiği; başrollerinde Jean-Claude Van Damme, Sami Bouajila, Sveva Alviti ve Kevin Janssens'in oynadığı "Koruyucu" izleyici ile buluşacak.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 09:41 Kaynak: AA
Julien Leclercq'in yönettiği; başrollerinde Jean-Claude Van
Damme, Sami Bouajila, Sveva Alviti ve Kevin Janssens'in oynadığı "Koruyucu" izleyici ile buluşacak.
Senaryosu Jeremie Guez'e ait olan gerilim türündeki film; gece kulüplerinde çalışarak sekiz yaşındaki kızına bakmaya çalışan bir adamın, kendisini bir anda kızının hayatını da tehdit eden olaylar içerisinde bulmasını konu ediniyor.
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