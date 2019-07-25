Sinema
43 dakika önce
"Korkuluk"Louisa Warren'in yönettiği; Kate Lister, Louisa Warren ve Cassandra French'in rol aldığı korku filmi "Korkuluk"; ebeveynlerinin ve kardeşinin intiharının sır perdesini aralamak isteyen bir gencin hikayesini odağına alıyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 09:43 Kaynak: AA
"Korkuluk"
Louisa Warren'in yönettiği; Kate Lister, Louisa Warren ve Cassandra French'in rol aldığı korku filmi "Korkuluk"; ebeveynlerinin ve kardeşinin intiharının sır perdesini aralamak isteyen bir gencin hikayesini odağına alıyor.
Son dakika! KKTC, hayalet şehir Maraş'ı açmak için harekete geçti Bayram için 10 bin ek seferin biletleri satışa sunuldu Pençe Harekatı'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi Zeytinburnu'nda arızalı metrobüs yoğunluğa neden oldu