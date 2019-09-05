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29 dakika önce

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 12 film vizyona girecek.

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Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 12 film vizyona girecek.

"Bozkır"

Mehmet Tanrısever'in yönettiği; Soydan Soydaş, Tarık Tanrısever, Süleyman Kabaali, Ayçın Tuyun ve Yaşar Alptekin'in rol aldığı "Bozkır", Konya'nın Bozkır ilçesinde hayatını sürdüren bir adamın birini öldürmesi sonucu gelişen olaylar etrafında dönüyor.

Mehmet Tanrısever, Yaşar Alptekin, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 10:07 Kaynak: AA
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