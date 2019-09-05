Sinema
29 dakika önce
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 12 film vizyona girecek.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 10:07 Kaynak: AA
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 12 film vizyona girecek.
"Bozkır"
Mehmet Tanrısever'in yönettiği; Soydan Soydaş, Tarık Tanrısever, Süleyman Kabaali, Ayçın Tuyun ve Yaşar Alptekin'in rol aldığı "Bozkır", Konya'nın Bozkır ilçesinde hayatını sürdüren bir adamın birini öldürmesi sonucu gelişen olaylar etrafında dönüyor.
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