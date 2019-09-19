Sinema
38 dakika önce
"Siddah"Funda Tırpan'ın yönetmenliğini ve senaristliğini gerçekleştirdiği, aynı zamanda oyuncu kadrosunda yer aldığı film, cinler tarafından lanetlenen dört gencin hikayesini konu ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:36 Kaynak: AA
"Siddah"
Funda Tırpan'ın yönetmenliğini ve senaristliğini gerçekleştirdiği, aynı zamanda oyuncu kadrosunda yer aldığı film, cinler tarafından lanetlenen dört gencin hikayesini konu ediyor.
Korku türündeki filmde, Gizem Portakal, Beyza Şahin ve Batın Tümen rol alıyor.
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