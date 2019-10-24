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39 dakika önce

"Muhbir "Andrea Di Stefano'nun yönettiği Muhbir, emekli bir özel kuvvetler ajanı olan Pete Koslow'un, ailesini korumak için verdiği mücadele sonucu kendisini içerisinde bulduğu FBI-mafya-hapishane üçgeninde yaşananları konu ediniyor.

"Muhbir "

Andrea Di Stefano'nun yönettiği Muhbir, emekli bir özel kuvvetler ajanı olan Pete Koslow'un, ailesini korumak için verdiği mücadele sonucu kendisini içerisinde bulduğu FBI-mafya-hapishane üçgeninde yaşananları konu ediniyor.

Sinema

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:12 Kaynak: AA
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