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"Muhbir "Andrea Di Stefano'nun yönettiği Muhbir, emekli bir özel kuvvetler ajanı olan Pete Koslow'un, ailesini korumak için verdiği mücadele sonucu kendisini içerisinde bulduğu FBI-mafya-hapishane üçgeninde yaşananları konu ediniyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:12 Kaynak: AA
"Muhbir "
Andrea Di Stefano'nun yönettiği Muhbir, emekli bir özel kuvvetler ajanı olan Pete Koslow'un, ailesini korumak için verdiği mücadele sonucu kendisini içerisinde bulduğu FBI-mafya-hapishane üçgeninde yaşananları konu ediniyor.
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