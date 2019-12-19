Sinema - Son Dakika

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 9 film vizyona girecek.

"Skandal"

Nicole Kidman, Charlize Theron ve Margot Robbie gibi isimlerin başrolünde yer aldığı biyografik film "Skandal", başta Gretchen Carlson ve Megyn Kelly gibi televizyon emekçileri olmak üzere birçok kadının, medya patronu Roger Ailes'ın iş yerinde oluşturduğu istismar ve taciz düzenini ifşa etmeye çalışmalarını konu ediniyor.

Başroldeki Robbie, Theron ve Kidman üçlüsüne yan rollerde John Lithgow, Liv Hewson, Kate McKinnon, Alice Eve, Nazanin Boniadi, Connie Britton, Allison Janney, Ashley Greene ve Malcolm McDowell eşlik ediyor.

Yönetmenliğini Jay Roach'ın üstlendiği filmde Nicole Kidman televizyon yorumcusu Gretchen Carlson'ı, Charlize Theron Fox'tan NBC'e geçiş yapan Megyn Kelly'i canlandırırken olayların merkezinde bulunan Roger Ailes'a ise John Lithgow hayat veriyor.