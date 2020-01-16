Sinema - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sinema - Son Dakika

Sinema

6 saat önce

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 9 film vizyona girecek.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 9 film vizyona girecek.

"Dolittle "

Robert Downey Jr.'ın başrolünde yer aldığı "Dolittle", karısının ölümünden sonra konuşabildiği hayvan dostlarıyla inzivaya çekilen veteriner Dr. John Dolittle'ın, genç Kraliçe Victoria'nın amansız bir rahatsızlığa yakalanmasının ardından giriştiği macerayı anlatıyor.

BAFTA ve Altın Küre sahibi Amerikalı oyuncu Robert Downey Jr.'e yan rollerde Michael Sheen, Antonio Banderas, Ralph Ineson ve Jessie Buckley eşlik ediyor.

Stephen Gaghan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu film, fantastik macera tutkunlarını sinema solanlarına çekmeyi hedefliyor.

Sinema

Robert Downey Jr, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 09:25 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yürüyüşümüz pek çok kesimi rahatsız etmiştir
Kendisine dini nikahlı eş yapmak istediği baldızının boğazını kesen adam, "Cehenneme girer miyim?" diye sormuş Hafter, Berlin'de yapılacak Libya Konferansı'na katılmayı kabul etti Annesi gözleri önünde öldürülen genç kız, babası için en ağır cezayı istedi

Son Dakika Haberleri
15:38 GALATA KÖPRÜSÜ'NDEKİ KAZA UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTURDU - Son Dakika
15:38 Jandarmadan miniklere "akülü arabalı" trafik eğitimi - Son Dakika
15:38 Nallıhan'da okullara beyaz bayrak sertifikası - Son Dakika
15:35 "Öncü Kadınlarımız"ın 20. durağı Maltepe oldu - Son Dakika
15:33 Ukrayna: "Avusturya, yangın için yaptığımız teklifi geri çevirdi" - Son Dakika
15:09 İş makinesi operatörü sahiplendiği kediyi sırt çantasında taşıyor - Son Dakika
14:50 Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 15:42:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sinema - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]