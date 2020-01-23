Sinema - Son Dakika

Sinema
6 saat önce
Lulu Wang'in yazıp yönettiği "Elveda"; Çinli geniş bir ailenin, fazla bir ömrü kalmayan ailenin büyükannesine veda etmek için yeniden bir araya gelmesini konu ediniyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:03 Kaynak: AA
Lulu Wang'in yazıp yönettiği "Elveda"; Çinli geniş bir ailenin, fazla bir ömrü kalmayan ailenin büyükannesine veda etmek için yeniden bir araya gelmesini konu ediniyor.
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