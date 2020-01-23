Sinema - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sinema - Son Dakika

Sinema

6 saat önce

Lulu Wang'in yazıp yönettiği "Elveda"; Çinli geniş bir ailenin, fazla bir ömrü kalmayan ailenin büyükannesine veda etmek için yeniden bir araya gelmesini konu ediniyor.

Lulu Wang'in yazıp yönettiği "Elveda"; Çinli geniş bir ailenin, fazla bir ömrü kalmayan ailenin büyükannesine veda etmek için yeniden bir araya gelmesini konu ediniyor.

Sinema

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:03 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: FETÖ elebaşının her yerini öptüğünü söyleyen Yusuf Bekmezci tutuklandı
Son dakika: Manisa'da 3,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi Türkiye'den 16 adayı hukuksuzca silahlandıran Yunanistan'a tepki Manisa'daki deprem anı kamerada! Kafedeki herkes bir tarafa savruldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 15:44:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sinema - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]