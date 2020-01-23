Sinema - Son Dakika

Sinema
6 saat önce
Zeynep Çamcı'nın senaryosunu yazıp başrolünde yer aldığı "Feride", çalıştığı tekstil atölyesinden çıkarak hayalini kurduğu tasarımların peşine düşen genç bir kızın hikayesini odağına alıyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:05 Kaynak: AA
Zeynep Çamcı'nın senaryosunu yazıp başrolünde yer aldığı "Feride", çalıştığı tekstil atölyesinden çıkarak hayalini kurduğu tasarımların peşine düşen genç bir kızın hikayesini odağına alıyor.
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