Sinema - Son Dakika

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6 saat önce

Zeynep Çamcı'nın senaryosunu yazıp başrolünde yer aldığı "Feride", çalıştığı tekstil atölyesinden çıkarak hayalini kurduğu tasarımların peşine düşen genç bir kızın hikayesini odağına alıyor.

Zeynep Çamcı'nın senaryosunu yazıp başrolünde yer aldığı "Feride", çalıştığı tekstil atölyesinden çıkarak hayalini kurduğu tasarımların peşine düşen genç bir kızın hikayesini odağına alıyor.

Sinema

zeynep çamcı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:05 Kaynak: AA
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