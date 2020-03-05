Sinema - Son Dakika

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6 saat önce

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 9 film vizyona girecek.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 9 film vizyona girecek.

Alacakaranlık film serisindeki "Bella Swan" karakteri ile ünlenen Amerikalı oyuncu Kristen Stewart'ın başrolünde oynadığı "Seberg" izleyici ile buluşacak.

Genç oyuncuya Margaret Qualley, Zazie Beetz, Anthony Mackie, Jack O'Connell, Stephen Root ve Vince Vaughn'un eşlik ettiği biyografi türündeki filmin yönetmenliğini Benedict Andrews üstlendi.

Senaryosu Anna Waterhouse ve Joe Shrapnel tarafından kaleme alınan yapım; Jean-Luc Godard imzalı "Serseri Aşıklar" filmindeki rolü ve performansı sonrası uluslararası bir şöhrete kavuşan, 60'ların sonunda insan hakları hareketi ve Black Panther oluşumuna verdiği destekten ötürü FBI'ın radarına giren Jean Seberg'ün hayatını mercek altına alıyor.

Sinema

Kristen Stewart, Vince Vaughn, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:04 Kaynak: AA
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