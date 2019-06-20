Sinema - 13. Cuma
30 dakika önce
-Fragman "13. Cuma"İSTANBUL - Justin Price'ın yönettiği; Lisa May, Melissa Vega, Victoria Valdez ve Deanna Grace Congo'nun oynadığı haftanın bir diğer yabancı korku filmi "13. Cuma", şeytani bir varlığın bir grup arkadaşa musallat olmasını anlatıyor.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:00 Kaynak: AA
-Fragman "13. Cuma"
İSTANBUL - Justin Price
'ın yönettiği; Lisa May, Melissa Vega, Victoria Valdez ve Deanna Grace Congo'nun oynadığı haftanın bir diğer yabancı korku filmi "13. Cuma", şeytani bir varlığın bir grup arkadaşa musallat olmasını anlatıyor.
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